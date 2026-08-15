Senado: Patricia Bullrich negocia con los aliados mientras crecen los pedidos para modificar la agenda

Los bloques aliados del Gobierno comenzaron a reclamar mayor participación en la agenda del Senado y plantearon la necesidad de incorporar proyectos propios al temario. La situación suma dificultades para Patricia Bullrich, que necesita sostener acuerdos para avanzar con las iniciativas de Javier Milei.

Según publicó Clarín, los sectores dialoguistas pretenden que la próxima sesión no quede limitada a los proyectos enviados por la Casa Rosada. Entre los temas que buscan impulsar aparecen Ficha Limpia, financiamiento para Pymes y biocombustibles, además de otras propuestas de legisladores provinciales.

Los aliados reclaman proyectos propios para la próxima sesión del Senado

Bullrich analiza convocar a una sesión durante la última semana de agosto, con la intención de avanzar con la Ley Hojarasca, que ya tiene media sanción de Diputados. El temario también podría incluir más de 60 pliegos judiciales, entre ellos los de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola.

Los aliados ya habían mostrado diferencias durante el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El Senado aprobó una versión modificada que dejó afuera cambios sobre la Ley de Tierras y el Manejo del Fuego, después de que el oficialismo no lograra sostener todos los puntos incluidos originalmente.

Un senador aliado planteó a Clarín la necesidad de que el Gobierno establezca una agenda de prioridades para los próximos meses. «Ellos insisten con la Ley Hojarasca, pero nosotros también pedimos que se traten nuestros proyectos. Veremos qué pasa, ya tuvieron un aviso con la caída de la reforma de la Ley de Tierras», señaló una legisladora.

Entre los pedidos aparece el proyecto de Ficha Limpia, impulsado por el PRO, además de iniciativas vinculadas con el endeudamiento y las pequeñas y medianas empresas. El radicalismo también busca incorporar el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes, destinado a atraer inversiones y ampliar las exportaciones.

Diferencias dentro de La Libertad Avanza por las reformas

Las diferencias no se limitan a los bloques aliados. Dentro del oficialismo también surgieron reparos a algunas reformas impulsadas por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Una de ellas es la modificación de la Ley de Sociedades, que genera resistencia entre algunos senadores.

El debate también alcanza a la reforma del régimen de Zonas Frías, que genera preocupación entre legisladores por su impacto en ciudades como Mar del Plata y Bahía Blanca. En la Casa Rosada confían en conseguir respaldo de provincias del norte a partir de un esquema de subsidios energéticos para zonas cálidas.

Las fuerzas provinciales, por su parte, reclaman avanzar con un nuevo régimen de biocombustibles. La propuesta oficial contempla aumentar los cortes obligatorios de biodiésel y bioetanol y extender el marco regulatorio hasta diciembre de 2031.

La negociación del temario se desarrolla mientras Bullrich intenta sostener el respaldo de los distintos bloques para las próximas votaciones. Entre los temas pendientes permanecen los pliegos judiciales, la Ley Hojarasca y los proyectos que los aliados buscan sumar a la agenda del Senado.

Con información de Clarín