El Senado rechazó el veto de Javier Milei a los ATN: qué son y por qué son vitales para las provincias

El Senado de la Nación rechazó este jueves el veto presidencial a la ley que garantizaba el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La medida, impulsada por los gobernadores, buscaba darle mayor previsibilidad a las provincias en la recepción de estos fondos.

La decisión del mandatario se enmarcó en una semana marcada por tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso. El miércoles, la Cámara de Diputados ya había desairado a Milei al rechazar sus vetos a la ley de Financiamiento Universitario y a la Emergencia Pediátrica. Este jueves, el Senado se sumó a la línea de rechazo y dio un nuevo duro revés político al Gobierno, informó Ámbito.

¿Qué son los ATN?

Los Aportes del Tesoro Nacional representan el 1% de la masa coparticipable que surge de los tributos federales. Aunque se generan automáticamente, su distribución es discrecional: queda bajo decisión del Poder Ejecutivo nacional definir qué provincia los recibe, cuándo y bajo qué criterios. El objetivo formal es asistir a los distritos en «situaciones de emergencia o desequilibrios financieros».

En el esquema actual, el 42,34% de la recaudación federal queda en manos de la Nación, mientras que el 56,66% se reparte automáticamente entre provincias y la Ciudad de Buenos Aires según la Ley de Coparticipación de 1988. El 1% restante conforma el fondo ATN, que históricamente fue utilizado por distintos gobiernos como herramienta de negociación política.

Durante la gestión de Javier Milei, el fondo quedó prácticamente paralizado: en 2024 se distribuyó apenas el 7% de los ATN, de acuerdo con un informe de Politikón Chaco. Ocho distritos, entre ellos Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, no recibieron un solo peso en lo que va del año.

¿Qué establecía la ley vetada?

El proyecto que llegó al Congreso fue promovido por los gobernadores y aprobado a fines de agosto. Establecía que los ATN se distribuyeran de manera automática, siguiendo los mismos coeficientes que la coparticipación.

Además, proponía eliminar los fideicomisos alimentados por el impuesto a los combustibles líquidos, lo que hubiera elevado la participación provincial en esa recaudación del 10,4% actual al 58,36%.

Aunque los impulsores del proyecto no integran el oficialismo, varios de ellos se habían mostrado como aliados legislativos del Gobierno en votaciones previas. La decisión de Milei de vetar la norma, firmada el jueves pasado, aceleró el quiebre con gran parte de los mandatarios provinciales.

El trasfondo político

El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, debutó en su cargo en medio de esta pulseada. Ya había anticipado que el Ejecutivo no avalaría la ley, pero ahora enfrenta a un Senado donde los representantes de los gobernadores presionan por revertir el veto.

Para Milei, aceptar el reparto automático de los ATN significaría perder una de las pocas herramientas de manejo financiero directo hacia las provincias. Para los mandatarios provinciales, en cambio, se trata de un recurso clave para sostener la caja en un contexto de caída de la recaudación y ajuste del gasto público.