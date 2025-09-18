Qué ocurre si el Congreso rechaza el veto de Javier Milei al reparto de los ATN

En el Senado la oposición y el oficialismo se enfrentan a otra dura batalla que tiene como foco el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La Cámara alta había aprobado el proyecto el 10 de julio, pero luego el presidente Javier Milei lo vetó argumentando que se contradecía con el propósito original y la naturaleza de estos fondos. Acá te contamos qué ocurre si el Congreso logra revertir la medida presidencial.

Si el Congreso rechaza un veto presidencial, la norma que había sido vetada se convierte en ley de todos modos. Según se establece en la Constitución este es un mecanismo de control y equilibrio de poderes, en el que el poder legislativo puede imponer su criterio sobre el poder ejecutivo en la sanción de una ley.

El proceso por el cual se trata un veto es el siguiente:

Primero llega el veto : el presidente tiene la facultad de vetar una ley ya sea de forma total o parcial.

: el presidente tiene la facultad de vetar una ley ya sea de forma total o parcial. T ratamiento : cuando el Congreso es informado del veto, esta Cámara puede decidir si insiste en su sanción original.

: cuando el Congreso es informado del veto, esta Cámara puede decidir si insiste en su sanción original. Rechazo del veto: para revertir la medida presidencial, el Congreso necesita alcanzar los dos tercios de los votos en cada una de las Cámaras (Diputados y Senadores)

para revertir la medida presidencial, el Congreso necesita alcanzar los dos tercios de los votos en cada una de las Cámaras (Diputados y Senadores) Promulgación obligatoria : si ambas cámaras alcanzan la mayoría calificada, el Poder Ejecutivo está obligado a promulgar la ley, y el presidente no puede vetarla nuevamente.

: si ambas cámaras alcanzan la mayoría calificada, el Poder Ejecutivo está obligado a promulgar la ley, y el presidente no puede vetarla nuevamente. Consecuencias de si no se logra el rechazo: si el Congreso no logra los dos tercios de los votos para rechazar el veto, el veto se mantiene y el proyecto de ley no puede volver a ser tratado durante las sesiones de ese año.

El reparto de los ATN

El proyecto sobre el reparto de los ATN fue aprobado por el Senado el 10 de julio, después fue sancionado por Diputados. Debido a que la Cámara alta le dio origen, allí debe iniciarse la insistencia a la norma.

Sin dictamen, el texto precisa de dos tercios para su habilitación sobre tablas y para la posterior votación para rechazar el veto.

El proyecto propone transformar la distribución de los ATN, que históricamente estaba solo en manos del Gobierno central, a un esquema de reparto automático. Pero para el Gobierno esta ley alteraba la finalidad de los ATN como herramienta de acción inmediata para el Estado nacional y que el esquema de distribución discrecional es constitucional.

Los puntos clave para entender la ley vetada son: