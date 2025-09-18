Nueva alarma para el Gobierno: la oposición se apresta a rechazar en el Senado el veto a los ATN

La oposición vuelve con su ofensiva al Congreso: presuntas coimas en discapacidad, fentanilo, $LIBRA y dos proyectos que involucran a Karina Milei.

Veinticuatro horas después de haber rechazado en la Cámara de Diputados los vetos a las leyes de presupuesto universitario y emergencia en el Garrahan, la oposición se apresta a darle otro revés al presidente Javier Milei en el Senado, donde busca mantener en pie la ley de reparto automático de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que impulsaron los 24 gobernadores.

Unión por la Patria espera tener más de 50 votos, con colaboración de otros bloques, para rechazar el veto de Milei, aunque el escenario promete ser más favorable para el Gobierno en Diputados, donde el oficialismo está en condiciones de blindar la medida del presidente porque ya consiguió un tercio de los votos en la votación original.

Entre los cordobeses habrá votos divididos. Alejandra Vigo, representante del gobernador Martín Llaryora en la Cámara alta, volverá a respaldar la ley, mientras que Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, del PRO, las rechazarán.

“Es una locura intentar cambiar la mecánica de distribución de los ATN en el medio de una gestión”, sostuvo a La Voz el senador Juez, que viene de votar junto con la oposición en defensa de la emergencia en discapacidad pero, en esta oportunidad, se pliega a la postura de la Casa Rosada.

Que plantea el reparto de ATN que se votará este jueves en el Senado

El proyecto consensuado originalmente por los 24 mandatarios provinciales establece la distribución diaria y automática de los ATN de acuerdo con el esquema de coparticipación, en lugar del reparto discrecional que rige actualmente y que le permite a los distintos gobiernos utilizar esta herramienta como “premio y castigo” a las provincias según su color político.

De hecho, en los últimos días, el Gobierno abrió el grifo y giró ATN a cuatro provincias (Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Misiones) por un total de $12.500 millones, en lo que puede leerse como un intento de torcer voluntades en el Congreso. Sin embargo, la jugada no surtió efecto en Diputados (donde, por caso, los misioneros votaron contra los vetos).

Tanto Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, calentaron la previa de la sesión del Senado con declaraciones contra la oposición.

“El Congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal. Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia. Solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo. Como ciudadanos, hay una única y muy eficaz herramienta de defensa: el voto. Usémosla este octubre”, desafió Caputo en la red social X.

Milei compartió el mensaje y agregó: “En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los ‘antikukas’ que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos. Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina”.

Por su parte, Adorni apuntó en conferencia de prensa contra el sostenimiento de las leyes de presupuesto universitario y Garrahan. “Quedó expuesto una vez más el modus operandi de la casta”, insistió el funcionario, y afirmó además que “el Presidente planteó responsabilidad y el Congreso respondió con demagogia”.