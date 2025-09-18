Senado: la oposición cuenta votos para rechazar el veto de Javier Milei al reparto de los ATN

Debate en el Senado por el veto de Milei a los ATN.

El oficialismo debe enfrentar otra dura batalla este jueves, pero esta vez en el Senado. Sin Victoria Villarruel en el recinto y con Javier Milei en Paraguay, la oposición se prepara y cuenta los votos para poder rechazar otro veto presidencial. La sesión está prevista para las 11 y tendrá como tema central de debate la ley de distribución de los ATN.

Luego de la dura sesión del miércoles en Diputados, el oficialismo se recompone para sostener el veto presidencial al reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El proyecto que fue impulsado especialmente por los gobernadores.

La Cámara alta había aprobado el proyecto el 10 de julio pasado con 56 votos afirmativos y un solo voto negativo, con ausencias de los libertarios y de los senadores que responden a gobernadores aliados del oficialismo. La oposición necesita al menos 48 votos, es decir dos tercios, para rechazar el veto que luego regresará a Diputados.

Además en el temario de este jueves se incluirá el debate sobre la ley Nicolás; la creación del Registro Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas y de Identificación de Personas de Identidad Desconocida Halladas con Vida o Fallecidas; darle carácter de ley al sistema de Alerta Sofía: y otro proyecto para agravar penas por siniestros viales.

El reparto de los ATN

El proyecto sobre el reparto de los ATN fue aprobado por el Senado el 10 de julio, después fue sancionado por Diputados. Debido a que la Cámara alta le dio origen, allí debe iniciarse la insistencia a la norma.

Sin dictamen, el texto precisa de dos tercios para su habilitación sobre tablas y para la posterior votación para rechazar el veto.

El proyecto propone transformar la distribución de los ATN, que históricamente estaba solo en manos del Gobierno central, a un esquema de reparto automático. Pero para el Gobierno esta ley alteraba la finalidad de los ATN como herramienta de acción inmediata para el Estado nacional y que el esquema de distribución discrecional es constitucional.

Los puntos clave para entender la ley vetada son: