El Senado define el dictamen del «Súper RIGI»: la pulseada con los aliados y el reclamo de la industria local

El oficialismo en la Cámara alta busca destrabar proyectos económicos clave sin introducir cambios que obliguen a una segunda revisión en Diputados. (Foto: Prensa senado)

El oficialismo en el Senado de la Nación afronta una semana determinante para avanzar con el dictamen de comisión del «Súper RIGI», el régimen de incentivos fiscales y aduaneros destinado a proyectos de inversión superiores a los US$1.000 millones en sectores calificados por el Ejecutivo como industrias estratégicas. La iniciativa, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados, enfrenta presiones silenciosas de bloques aliados por posibles modificaciones que obligarían a una segunda revisión en la Cámara baja.

Para evitar dilaciones legislativas, la bancada de La Libertad Avanza (LLA) evalúa canalizar las observaciones por la vía de la reglamentación del Poder Ejecutivo, una alternativa ante la resistencia de Balcarce 50 a reabrir el texto normativo.

La puja por el contenido nacional y el reclamo de la UIA

El debate técnico central se concentra en la definición del 20% de contratación local estipulado en la ley. Durante los plenarios de comisión, representantes del sector industrial advirtieron que computar la obra civil y el movimiento de suelo dentro de ese porcentaje diluye el compre nacional, ya que se trata de tareas que forzosamente se ejecutan en el país.

Al respecto, el presidente del Departamento PyMI de la Unión Industrial Argentina (UIA), Diego Leal, remarcó la necesidad de precisar el alcance del articulado: «La obra civil y el movimiento de tierra sí o sí se van a hacer en el país, no se pueden importar. Nuestra propuesta es que ese 20% se destine exclusivamente para bienes producidos en el país».

En la misma línea, el director institucional de SIDERSA, Pablo Cattoni, planteó la incorporación de requisitos adicionales para garantizar el desarrollo de proveedores locales sin computar la mano de obra básica.

El régimen pyme de la UCR y el debate por la huella de carbono

Para allanar la firma del dictamen en el plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía y Legislación General, el oficialismo prepara un guiño a la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR). El acuerdo contempla avanzar en paralelo con el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), un proyecto promovido por los senadores Eduardo Vischi y Mariana Juri que fija beneficios específicos para desembolsos a partir de los US$12 millones.

La jornada parlamentaria incluirá además el debate para destrabar el dictamen sobre la regulación del mercado de la huella de carbono, una normativa ambiental seguida con cautela por diversos bloques ante su eventual impacto sobre los costos de sectores productivos estratégicos.

En tanto, continúan a la espera de convocatoria a comisiones otros proyectos de peso girados desde Diputados, como la ley de Inocencia Fiscal II, la reforma del Banco Central, el acuerdo de patentes con Estados Unidos y el nuevo marco regulatorio para los biocombustibles.