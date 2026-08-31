Doble frente diplomático: la agenda de Javier Milei que combina cumbres en Chile y el G20 de Luis Caputo en Estados Unidos

El dólar colchón, la Ley de Inocencia Fiscal y la idea de "monetización endógena en dólares"

En medio de la necesidad de mantener la iniciativa política y dar señales de estabilidad a los mercados, el Poder Ejecutivo desplegará una intensa agenda de gestión, cumbres internacionales y rosca legislativa. El mapa de trabajo de la Casa Rosada estará dividido en dos frentes estratégicos: la proyección diplomática del presidente Javier Milei en la región y las negociaciones financieras que encarará el ministro de Economía, Luis Caputo, en los Estados Unidos.

El raid oficialista busca equilibrar la presencia institucional en el plano interno con la consolidación de alianzas políticas con la derecha internacional y los organismos de crédito.

Misión Caputo en Estados Unidos y el repliegue en la Casa Rosada

Según la agenda a la que accedió este medio, el ministro de Economía, Luis Caputo, participará este lunes y martes de la cumbre de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20 en Asheville, Carolina del Norte. El titular del Palacio de Hacienda busca ratificar las metas fiscales ante el FMI y mantener la sintonía fina con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

La agenda del titular del Palacio de Hacienda además contempla reuniones bilaterales del más alto nivel político y financiero en suelo norteamericano. En la misma línea, se prevé un encuentro formal con la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, acompañada por la vocera Julie Kozack.

Junto a Luis Caputo, la delegación económica nacional en el G20 está integrada por el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili; el secretario de Política Económica, José Luis Daza; y el vicepresidente de la autoridad monetaria, Vladimir Werning.

Mientras tanto, en Casa Rosada la actividad institucional mantendrá su ritmo habitual para alinear la tropa propia:

Lunes 31/08: Milei participa a las 11:30 del Congreso Americano de la FIA .

Milei participa a las 11:30 del Congreso Americano de la . Martes 01/09: Cónclave de Gabinete a las 10:00 en la Rosada, seguido por la Mesa Política a las 13:00 para monitorear los acuerdos en el Congreso. La conferencia del vocero Adrián Ravier se trasladó a las 15:00.

Cónclave de en la Rosada, seguido por la para monitorear los acuerdos en el Congreso. La conferencia del vocero se trasladó a las 15:00. Miércoles 02/09: el Presidente y Caputo se reencontrarán a las 18:00 en el foro «Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas».

La cumbre con Kast en Chile y el foro libertario

El plato fuerte de la agenda presidencial se concretará el jueves 3 de septiembre, cuando el jefe de Estado cruce la cordillera en una visita relámpago a Santiago de Chile cargada de simbolismo político:

Foro Madrid: A las 09:30, Milei expondrá en el evento organizado por la Fundación Disenso en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo.

A las 09:30, Milei expondrá en el evento organizado por la Fundación Disenso en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo. Cita con Estados Unidos: Mantendrá un mano a mano bilateral con Sarah Rogers , subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública norteamericana.

Mantendrá un mano a mano bilateral con , subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública norteamericana. Reunión bilateral: A las 11:30, será recibido en el Palacio de La Moneda por el presidente chileno, José Antonio Kast, para repasar la agenda de integración bilateral y el flujo comercial en los pasos fronterizos.

Luego, el Presidente vuelve al país para cerrar su semana en Puerto Iguazú (Misiones), donde disertará a las 18:00 ante la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

El encuentro bilateral adquiere un peso diplomático particular, ya que se produce apenas días después de que ambas naciones tuvieran un tenso contrapunto sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes.

La controversia se originó a partir de una entrevista brindada por el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde. Sus palabras sobre el extremo austral provocaron una rápida reacción política en Santiago y el anuncio de una nota de protesta formal. Frente a esta situación, la Cancillería argentina inmediatamente reconoció la plena vigencia de los tratados limítrofes y logró que la administración chilena diera por finalizado el conflicto territorial.

Como publicó anteriormente este medio, con el ruido diplomático desactivado, Milei se enfocará en fortalecer los lazos con uno de sus principales aliados en el continente. En paralelo, su par chileno concretará una visita estratégica a la zona de Magallanes junto a parte de su equipo de Defensa.