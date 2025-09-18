El Senado ya puso fecha para tratar los vetos de Javier Milei al financiamiento universitario y al hospital Garrahan

En Diputados el Gobierno de Javier Milei tuvo un revés, Los opositores lograron una contundente mayoría para rechazar el veto a las leyes de emergencia del Hospital Garrahan y de aumento de los recursos de las universidades. Ahora pasará al Senado, que ya tiene fecha para su tratamiento. Hoy la Cámara Alta tendrá con un temario que incluye el proyecto de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

El Senado podría terminar de sancionar las leyes que vetó Javier Milei

Según informó el medio Ámbito, el jueves 2 de octubre es la fecha en que el Senado podría terminar de sancionar las leyes que vetó Javier Milei. Ayer se aprobó en Diputados la insistencia sobre las leyes de emergencia pediátrica y de financiamiento educativo.

El rechazo al veto al Garrahan cosechó en la Cámara baja 181 contra 60 votos y una abstención, y el de universidades 174 contra 67 y dos abstenciones.

La mayoría de los afirmativos fueron aportados por los convocantes de la sesión, que fueron Unión por la Patria (UxP), Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.

ATN y otros proyectos en el Senado este jueves

Este jueves el Senado sesionará y definirá si rechazará o no el veto del presidente Javier Milei al proyecto de distribución de los ATN.

Según indicó Noticias Argentinas el proyecto de los ATN fue impulsado en julio por los propios gobernadores; recibió en el Senado 56 votos afirmativos (hubo 57 presentes) y uno solo en contra (Luis Juez), con ausencias no solo de los libertarios sino también de aquellos senadores que responden a mandatarios que sellaron alianzas provinciales con La Libertad Avanza (LLA) y otros que juegan libres.

Este jueves el temario incluye otros proyectos con dictamen. Uno es el que convierte en ley el Sistema de Alerta Sofía, una iniciativa que agrava las penas para accidentes viales. Además hay otro sobre el manejo del fuego.

Se sumó otro más que busca incorporar a la atrofia muscular espinal en el régimen de detección y posterior tratamiento a las patologías del recién nacido y convenios con Francia y Austria.

La Cámara alta tratará también la media sanción de Diputados de la Ley Nicolás, que tiene como objetivo evitar mala praxis y diagnósticos erróneos a raíz de la muerte del joven Nicolás Deanna por una meningitis no detectada a tiempo.