Tras la derrota legislativa, Javier Milei coordina en Olivos la campaña de La Libertad Avanza

El presidente Javier Milei regresó este miércoles al país tras su visita a Paraguay y, casi sin escalas, se trasladó a la Casa Rosada para encabezar una reunión de Gabinete. El encuentro comenzó a las 16 en el Salón Eva Perón y finalizó en paralelo a la votación en la Cámara de Diputados, donde la oposición logró ratificar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, asestando un doble revés al Gobierno.

El cónclave reunió al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a la mayoría de los ministros y secretarios presidenciales, además del asesor Santiago Caputo. No estuvo presente Martín Menem, presidente de la Cámara baja, ausente por el debate parlamentario. Pese al nuevo traspié legislativo, los funcionarios se retiraron sin hacer declaraciones y por ahora no está previsto un comunicado oficial, informó Infobae.

La derrota parlamentaria ocurre en un contexto de fuerte tensión política interna y en la antesala de una campaña electoral clave para el oficialismo. Milei eligió Córdoba como punto de partida de sus recorridas territoriales, provincia que su equipo considera estratégica frente a competidores de peso como Juan Schiaretti y Natalia de la Sota.

En los próximos días podría sumar actividades en Santa Fe y Mendoza, mientras que en la Provincia de Buenos Aires se evalúa un primer desembarco en Mar del Plata.

Javier Milei buscará reordenar a su tropa en Olivos con la mesa bonaerense y referentes de todo el país

Este jueves, el Presidente recibirá en la Quinta de Olivos a la mesa bonaerense de La Libertad Avanza, creada tras la derrota electoral del 7 de septiembre. Ese espacio está integrado por su hermana Karina Milei, Sebastián Pareja, Santiago Caputo, Cristian Ritondo, José Luis Espert, Diego Santilli y varios intendentes del conurbano, entre otros. Allí se definirá la estrategia de campaña y la modalidad de las próximas apariciones públicas.

La agenda partidaria continuará con un encuentro con los presidentes de LLA en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, además de los referentes seccionales bonaerenses. Milei aprovechará la ocasión para ordenar el discurso de campaña: remarcar el esfuerzo social durante su gestión, advertir contra un retroceso político y reforzar la idea de que “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, como expresó en redes sociales.

Mientras tanto, la Casa Rosada atraviesa un proceso de reconfiguración en el que Milei asumió un rol más activo en la gestión cotidiana, buscando contener las tensiones internas entre el ala cercana a su hermana Karina y el sector alineado con Santiago Caputo.