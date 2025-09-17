Cómo votaron los diputados de Neuquén, Río Negro y la Patagonia los vetos a las universidades y el Garrahan

Este miércoles la Cámara de Diputados rechazó los vetos de Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica que beneficiaba al hospital Garrahan. Ahora, la discusión pasó al Senado. Cómo votaron los diputados de Neuquén, Río Negro y la Patagonia.

Ambos vetos se debatieron en conjunto y fueron los primeros temas de una sesión que arrancó a las 13:30. Quienes aportaron quórum fueron los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica, Frente de Izquierda, Innovación Federal y UCR.

Si bien en principio se intentó votar los vetos sin debate, finalmente los legisladores emitieron sus discursos con tiempo acotado. La habilitación del temario requería dos tercios y consiguió 173 votos a favor y 69 en contra.

En medio de una jornada marcada por la tercera marcha federal universitaria durante la gestión libertaria, la Cámara baja ratificó con 181 votos a favor, 60 en contra y una abstención la ley que busca garantizar el financiamiento para el Hospital Garrahan.

A los pocos minutos, el Gobierno recibió otro golpe, ya que el recinto respaldó la Ley de Financiamiento Universitario con 174 a favor del veto, 67 en contra y 2 abstenciones.

Cómo votaron los diputados de Neuquén los vetos al presupuesto universitario y al hospital Garrahan

Los legisladores neuquinos repartieron votos con respecto al veto de Javier Milei a más fondos para universidades y al hospital Garrahan.

Osvaldo Llancafilo (MPN), Pablo Todero y Tanya Bertoldi (UxP) ratificaron las leyes originales, mientras que Pablo Cervi (Liga del Interior) y Nadia Márquez (LLA) apoyaron los vetos de Javier Milei.

Así votaron los diputados de Río Negro los vetos de Javier Milei

Los diputados Aníbal Tortoriello (que entró por el PRO), y Lorena Villaverde (LLA) respaldaron los vetos de Javier Milei para repartir más fondos a las universidades y al hospital Garrahan.

Sergio Capozzi (PRO) votó en contra de la ley de Financiamiento Universitario, mientras que se ausentó en la votación de Emergencia Pediátrica.

Por otra parte, Martín Soria (UxP) y Agustín Domingo (Innovación Federal) votaron a favor de las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.

Cómo votaron los diputados de Chubut

Los integrantes de Unión por la Patria de Chubut -Eugenia Alianiello y José Glinski–, Eugenio Ávila (Encuentro Federal) y Ana Clara Romero (PRO) votaron a favor de las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica.

Por otro lado, el diputado César Treffinger (LLA) fue el único que respaldó los vetos de Javier Milei.

Cómo votaron los diputados Santa Cruz

Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), Ana María Ianni, Gustavo González (UxP) y Roxana Reyes (UCR) respaldaron las leyes de financiamiento universitario y más fondos para el hospital Garrahan.

Mientras que José Luis Garrido (Por Santa Cruz) repartió votos: apoyó el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, mientras que votó a favor de la Emergencia Pediátrica.

Así votaron los diputados de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Los diputados de Unión por la Patria de Tierra del Fuego -Jorge Araujo Hernández, Andrea Freites y Carolina Yutrovic- votaron a favor de las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica.

Por su parte, respaldaron los vetos de Javier Milei los legisladores Ricardo Garramuño (Somos Fueguinos) y Santiago Pauli (LLA).