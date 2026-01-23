El transporte escolar en Río Negro pone en juego 7.700 millones de pesos

El transporte escolar para escuelas especiales, primarias y secundarias en al menos nueve ciudades es solventado por la Provincia. Archivo

El ministerio de Educación licitó en los últimos diez días el transporte escolar para cientos de estudiantes de nueve ciudades de Río Negro donde se ponen en juego contratos millonarios por un total de 7.700 millones de pesos para todo el año.

El servicio se garantiza para escuelas especiales, rurales y el traslado de alumnos con problemas de movilidad o de situación vulnerable de primarias y secundarias de Bariloche, Roca, Villa Regina, Catriel, Fernández Oro, Allen, Cinco Saltos, Guardia Mitre y Valcheta.

Las licitaciones se realizan por ciudad y con varios “renglones” con distintos recorridos preestablecidos, cantidad de estudiantes a trasladar, kilómetros recorridos por el transporte, entre otros detalles a los cuáles los oferentes deben postular. Por eso hay muchas empresas que seleccionan para qué recorridos aplican su oferta y no lo hacen de manera integral para todo el servicio.

De las aperturas de sobres realizadas en las últimas dos semanas, a las que accedió RÍO NEGRO, se desprende que un transportista se repite entre los oferentes en distintas localidades. Es Carlos Galaz que se postuló en ocho de las nueve ciudades, por lo que solo dejó afuera de su radar a Bariloche. El transportista tiene una larga trayectoria en la provincia desde hace años a través de otra firma llamada Los Hermanos, que tuvo algunos inconvenientes en la prestación de servicios tiempo atrás.

Las empresas Grupo Transpatagonia S.A.S, Víctor Monsalvez y Maximiliano Popovsky también son oferentes que se repiten en más de una ciudad.

La diversidad de transportistas interesadas en el servicio llega a una treintena de sociedades.

La resolución de las licitaciones y las adjudicaciones se conocerán en las próximas semanas. En todos los casos, las aperturas de sobres se cumplieron entre mediados de enero y esta semana.

Bariloche con más servicios y presupuesto

Bariloche es la ciudad que tiene más recorridos y servicios para escuelas especiales (19, 6 y laboral 6), las primarias 329, 267, 273, 328, 325, 311, 16, 201, 71, 374, 328, 343, 245; demás de la secundaria 162 y CET 25, y los establecimientos de gestión social CFI Don Bosco, taller Angelelli, Crearte y San José Obrero.

Por todos los recorridos se estima el presupuesto oficial en 2.520 millones de pesos destinados a la ciudad cordillerana y se presentaron 17 oferentes para distintos tramos.

General Roca tiene unos 20 recorridos de transporte escolar para alumnos de las escuelas 344, 66, laboral 2, primaria 107, ESRN 106 y 150, CET 17 y especial 1. El presupuesto total es de 1.619 millones por todos los renglones de la licitación y se presentaron ocho transportistas.

En Allen se postularon seis oferentes para diversos recorridos de doce establecimientos escolares por un total de 775 millones de pesos; Fernández Oro tuvo cinco interesados para el transporte escolar que tiene un presupuesto de 593 millones de pesos; Villa Regina tuvo tres propuestas para los contratos que suman 464 millones de pesos; Cinco Saltos tuvo cinco propuestas por 1.081 millones de pesops el total del servicio; y Catriel tres interesados para los contratos que suman unos 412 millones de pesos.

Guardia Mitre tuvo tres oferentes para la licitación de 83 millones de pesos y Valcheta, la única localidad de la región Sur con el servicio licitado, tuvo dos ofertas para los contratos de 93 millones de pesos.