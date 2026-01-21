Weretilneck declara 180 días de emergencia hídrica en Río Negro por sequía histórica

La medida fue firmada y anunciada por el gobernador de Río Negro. Foto: archivo.

El gobierno de Río Negro declaró la emergencia hídrica por 180 días ante el impacto de la sequía y la baja histórica de lluvias y nevadas en amplias zonas de la provincia. La decisión apunta a ordenar el uso del recurso y garantizar el abastecimiento en un escenario climático crítico.

El decreto firmado por el gobernador Alberto Weretilneck alcanza a los departamentos Bariloche, Ñorquinco, Pilcaniyeu, 25 de Mayo, 9 de Julio, El Cuy y Valcheta, donde las reservas de agua se encuentran en niveles comprometidos y ya se registran dificultades para sostener el suministro regular.

A través de sus redes sociales, el gobernador explicó que la situación responde a un año atípico desde el punto de vista climático. «Estamos viviendo un año donde los registros de nieve y de lluvias han sido mínimos, con lo cual se han agotado las reservas», señaló.

El mandatario advirtió que ese escenario genera «serios problemas» para garantizar el abastecimiento normal de agua en los departamentos alcanzados, lo que obligó a avanzar con una declaración formal de emergencia para habilitar herramientas extraordinarias de gestión.

«Tenemos que adoptar medidas excepcionales para poder transitar de aquí hasta el invierno el normal funcionamiento de estos sectores de la vida rionegrina», afirmó Weretilneck al detallar el alcance del decreto.

En ese marco, indicó que dio instrucciones al Departamento Provincial de Aguas (DPA) para que ejecute las acciones necesarias y priorice los usos esenciales del recurso. «En primer lugar el consumo humano, segundo la salud, tercero la protección civil y la lucha contra incendios», enumeró.

El gobernador remarcó que la emergencia no excluye al sector productivo, aunque aclaró que el foco estará puesto en la subsistencia.

Weretilneck apeló además a la responsabilidad social frente al escenario hídrico. “Les quiero pedir a todas y a todos los rionegrinos la mayor colaboración respecto al uso responsable del agua”, expresó durante el anuncio oficial.

En ese sentido, insistió en la necesidad de evitar el derroche. «Tenemos que ser cuidadosos, cuidarla, no gastar innecesariamente porque estamos recién en el mes de enero y ya hay partes de nuestra provincia con inconvenientes en el abastecimiento», advirtió.

Desde el Ejecutivo provincial indicaron que la situación será monitoreada de manera permanente y que las medidas podrán ajustarse según la evolución climática, con el objetivo central de garantizar el acceso al agua en las zonas más afectadas por la sequía.