El Vaticano confirmó la agenda del papa León XIV en Argentina: los detalles del itinerario del 8 al 11 de noviembre

El papa León XIV vendrá en noviembre a Argentina y convocaron a voluntarios. Foto: Gentileza Vatican News.

El Vaticano ratificó de manera oficial el itinerario del papa León XIV, que desembarcará en el país el próximo domingo 8 de noviembre procedente de Uruguay. Serán cuatro días de intensa actividad que combinarán un fuerte contenido político, histórico y religioso, en la antesala de su partida hacia Lima, Perú.

El momento de mayor convocatoria popular se vivirá el lunes 9 a las 11:30, cuando el pontífice encabece una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en pleno barrio porteño de Palermo. Se espera una asistencia masiva de fieles de todo el país.

El vuelo papal aterrizará el domingo 8 a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery. Apenas toque suelo argentino, su itinerario comenzará de esta manera:

17:00: rendición de honores en el Monumento al General San Martín (Plaza San Martín).

rendición de honores en el Monumento al General San Martín (Plaza San Martín). 17:30: audiencia privada con el Presidente de la Nación en la Casa Rosada .

audiencia privada con el Presidente de la Nación en la . 18:30: discurso ante embajadores, ministros y referentes de la sociedad civil en el Palacio Libertad (ex CCK).

Día por día: el cronograma detallado de la visita que confirmó el Vaticano

Lunes 9 de noviembre: redimida fe, trabajo y vigilia

Por la mañana: visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole para tomar contacto con personal e internados.

visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole para tomar contacto con personal e internados. 11:30: misa central y abierta en el Monumento de los Españoles (Palermo).

en el Monumento de los Españoles (Palermo). Tarde: cumbre con la dirigencia sindical y laboral en la Universidad Católica Argentina (UCA) , seguida de un encuentro interreligioso en el Palacio San Martín.

cumbre con la dirigencia sindical y laboral en la , seguida de un encuentro interreligioso en el Palacio San Martín. Noche: rezo de Vísperas en la Catedral Metropolitana con el episcopado y cena privada con los obispos en el Arzobispado.

Martes 10: Escala en Córdoba y encuentro con los jóvenes

07:30: Salida desde Buenos Aires rumbo a la provincia mediterránea.

Salida desde Buenos Aires rumbo a la provincia mediterránea. 10:00: Misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba.

en la explanada de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba. Mediodía: Reunión con el clero y agentes pastorales en la Catedral de Córdoba.

Reunión con el clero y agentes pastorales en la Catedral de Córdoba. 20:15: De regreso en la capital, presidirá una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11: Misa en Luján y vuelo a Perú

Primera hora: Recorrida por el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires .

Recorrida por el . 10:00: Misa de despedida en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. 13:30: Acto formal de cierre en Ezeiza y despegue a las 14:00 con destino a Lima.

El Gobierno dará una conferencia de prensa para brindar más detalles sobre la visita y los protocolos

Tras la confirmación de la agenda papal, el canciller Pablo Quirno anunció que Casa Rosada dará una conferencia de prensa este lunes 21 de septiembre a las 10 para dar más detalles de la visita.

Junto a él estarán, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo; y el nuncio apostólico en la Argentina en representación de la Santa Sede, monseñor Michael Wallace Banach.

«Después de meses de trabajo conjunto con la Santa Sede y la Iglesia argentina, es una enorme alegría poder compartir finalmente con todos los argentinos el programa de su visita. Una muy buena noticia para comenzar la primavera. La Argentina lo espera», indicó Quirno.

La Santa Sede acaba de dar a conocer el programa oficial de la Visita Apostólica del Papa León XIV a la Argentina. 🇦🇷🇻🇦



Del 8 al 11 de noviembre, el Santo Padre visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján.



Después de meses de trabajo conjunto con la Santa Sede y la Iglesia… — Pablo Quirno (@pabloquirno) September 21, 2026

La agenda completa del papa León XIV en Latinoamérica se puede ver en este link.