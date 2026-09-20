«Una fiesta para Argentina»: Pablo Quirno sobre la visita del papa León XIV y los detalles que se ultiman para su llegada

El canciller Pablo Quirno se refirió a la próxima visita del papa León XIV a la Argentina. El Sumo Pontífice estará en el país entre el 8 y el 11 de noviembre. Informó que ya hubo «dos avanzadas del Vaticano» y se refirió a los detalles que se ultiman. «Va a ser una fiesta», aseguró el diplomático.

Las ciudades donde estará el líder religioso serán Luján, Buenos Aires y Córdoba.

El papa León XIV vendrá a Argentina: qué resaltó Pablo Quirno

“Nosotros tenemos una alegría enorme de que el Papa venga a la Argentina. Es la primera vez que viene un Papa después de 39 años a la Argentina y creo que esa es la noticia«, dijo Quirno en diálogo con Infobae.

«Tenemos un líder mundial importantísimo en la Argentina, que significa muchísimo para millones de argentinos, y creo que eso es lo primordial. En ese espíritu es que el Gobierno ha gestionado la invitación y ha hecho las gestiones para que venga», agregó.

“Nosotros tenemos una alegría enorme de que el Papa venga a la Argentina. Es la primera vez que viene un Papa después de 39 años a la Argentina y creo que esa es la noticia.



Tenemos un líder mundial importantísimo en la Argentina, que significa muchísimo para millones de… pic.twitter.com/1oVDimpRWR — Pablo Quirno (@pabloquirno) September 20, 2026

Recordó que para concretar la visita, «viajó personalmente, por mandato del presidente Milei, al Vaticano y hablamos con las autoridades». DIjo que «a partir del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el acercamiento con la Iglesia argentina y, de esa manera, hemos podido tener la excelente noticia de que el Papa viene».

Enfatizó que la venida de León XIV «significa una responsabilidad muy grande en cuanto a organización y seguridad”.

Amplió que «Argentina está muy preparada» para recibir la visita de un líder mundial. Recordó la organización que hubo cuando estuvo en el país la cumbre del G20 hace unos años. «Venimos llevando a cabo reuniones internas y con autoridades del Vaticano para que todo salga perfectamente bien«, señaló. Añadió que se están «terminando los detalles organizativos y logísticos».

Víctimas de la inseguridad piden ser recibidos por el papa León XIV

Familiares de víctimas de inseguridad difundieron un petitorio con el objetivo de mantener un encuentro con el papa León XIV durante su visita a la Argentina.

«Cuando un ser querido es arrebatado por la violencia, el dolor nunca desaparece. Las familias de las víctimas de homicidio cargamos con una ausencia que nos marca para siempre», se lee en el sitio Change.org, sitio en el que se publicó el pedido consignado por Noticias Argentinas.

El Sumo Pontífice concurrirá a la cárcel de Villa Devoto, una acción considerada por los seres queridos como «un gesto de misericordia valioso», pero resaltan que «su voz» también «merece ser escuchada».



