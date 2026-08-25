El vocero presidencial aclaró en redes que no hubo cambios en la comunicación oficial

El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que el cineasta Santiago Oria reemplazó al asesor presidencial, Santiago Caputo, al frente de la coordinación de la comunicación digital del Poder Ejecutivo.

La afirmación del funcionario abrió una fuerte contrapunto con la versión oficial que manejan en Balcarce 50 y, horas más tarde, el propio Ravier debió aclarar el tema en su cuenta de X: “No hubo ni hay ningún cambio en el organigrama de comunicación del Poder Ejecutivo, ni designación alguna, ni traspaso de responsabilidades entre áreas”.

Sobre mi respuesta respecto de la comunicación del Gobierno Nacional, hago una importante aclaración:



No hubo ni hay ningún cambio en el organigrama de comunicación del Poder Ejecutivo, ni designación alguna, ni traspaso de responsabilidades entre áreas. August 25, 2026

Previamente, en la habitual conferencia de prensa, el vocero había respaldado la figura de Caputo, pero garantizó que el equipo que comanda Oria suplantó sus tareas en el área virtual. “Entiendo que sí. La parte de comunicación digital, lo que no le quita importancia, la figura de Santiago Caputo para este Gobierno”, respondió ante la repregunta de los periodistas acreditados.

En las filas del oficialismo corre otra lectura. Si bien admiten la existencia de una mesa de trabajo encabezada por el cineasta, afirman que Caputo permanece al frente de la estrategia comunicacional general de la gestión. De hecho, el pasado lunes auxilió al portavoz en la preparación de su presentación pública.

El grupo que lidera Oria se enfoca en la avanzada en redes sociales con el uso de inteligencia artificial para coordinar la línea del ecosistema digital. Dicho esquema funciona desde la época de Manuel Adorni e integra a figuras como el influencer Iñaki Gutiérrez; el menor de los Menem, Sharif Menem; y el exdirector de Juventudes de la Ciudad de Buenos Aires, Fabián Pereyra.

Este avance del sector se da ante un retroceso de Las Fuerzas del Cielo, un grupo de la militancia virtual que perdió terreno en la interacción en redes sociales. “Perdieron espacio en el ecosistema, que ahora parece estar mucho más disperso que antes”, señaló una fuente oficialista. “El plano de las redes empezó a ser ocupado por otros sectores. Era lógico”, coincidió otra voz de La Libertad Avanza.

Las declaraciones de Ravier cayeron mal en los pasillos de la Casa Rosada. “El que debe estar contento es Doe con esa declaración”, ironizó un integrante del círculo cercano de la Presidencia. La mención apuntó a Juan Carreira —conocido en X como “Juan Doe”—, quien se desempeña como director nacional de Comunicación Digital de la Presidencia y tiene a su cargo la Oficina de Respuesta Oficial.

En paralelo a los ruidos internos por la coordinación del área, el presidente Javier Milei mantiene una intensa actividad diaria en su cuenta de X. Desde allí intensificó sus críticas hacia el periodismo y los economistas, rechazó que la población sufra dificultades económicas para llegar a fin de mes y volvió a defender el programa económico sin consulta previa con los asesores del área.