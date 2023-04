Elecciones 2023: ¿Habrá clases en Río Negro y Neuquén el próximo lunes?

Este domingo 16 de abril, Río Negro y Neuquén tendrán elecciones generales en las que elegirán gobernador, vicegobernador, diputados, intendentes y concejales, además de otros cargos electivos. Para ello, y como es habitual, las urnas estarán dispuestas en decenas de escuelas especialmente habilitadas para la realización de los comicios.

Sin embargo, a partir de la propia votación y del posterior escrutinio, que según la modalidad de sufragio, puede extenderse hasta altas horas de la noche, surge la duda en docentes, padres y estudiantes si el próximo lunes habrá clases o no en ambas provincias.

Ante esa panorama, los ministerios de Educación de Río Negro y Neuquén aclararon, a través de comunicados oficiales, cómo funcionarán las escuelas en el comienzo de la semana, luego de transformarse en centros de votación durante este domingo.

Elecciones 2023 en Río Negro: los establecimientos se limpiarán «el mismo domingo»

A través de un comunicado, el Ministerio de Educación rionegrino informó como serán las tareas de limpieza y mantenimiento en los establecimientos educativos, con el objetivo de que las clases inicien con normalidad la próxima semana.

«Los edificios escolares afectados al desarrollo de las elecciones del próximo domingo 16 abrirán sus puertas normalmente, luego de la limpieza respectiva de cada espacio, coordinada por los 15 Consejos Escolares distribuidos en el territorio provincial», reza el comunicado de la cartera que conduce Pablo Núñez.

Por su parte, el secretario de Educación de Rio Negro, Dulio Minieri, también confirmó que “los establecimientos se van a estar limpiando, higienizando y sanitizando el mismo domingo después de los comicios, para que el lunes estén habilitados para funcionar normalmente, en el horario habitual”.

Cabe recordar que, en el contexto del complejo conflicto docente en la provincia, la próxima semana el gremio Unter definió un paro por 72 horas en todas las escuelas de Río Negro, luego de una primera medida de fuerza por 48 horas realizada esta semana y que culminó este viernes.

Ante ello, el gobierno de Arabela Carreras convocó al sindicato docente para reabrir la discusión paritaria el viernes de la semana próxima, luego del paro que se extenderá desde el martes 18 al jueves 20 de abril.

Si bien el gremio, en una misiva difundida esta tarde, señaló que la convocatoria era «una respuesta necesaria«, consideró que la fecha elegida por las autoridades, hacia el final de la semana próxima, era una forma de seguir dilatando el conflicto. «El gobierno sigue dilatando los tiempos», señaló el documento.

Elecciones 2023 en Neuquén: «Las escuelas funcionarán con normalidad el lunes»

Al igual que su par de Río Negro, el Ministerio de Educación de Neuquén difundió un comunicado en las últimas horas, en el que brindó mayores detalles sobre el funcionamiento de las escuelas luego de las elecciones provinciales de este domingo 16.

«El Ministerio de Gobierno y Educación y el Consejo Provincial de Educación (CPE) ratifican que el día lunes 17 de abril del 2023, habrá clases con normalidad en todos los establecimientos de los diferentes niveles y modalidades, a excepción de los dependientes al Nivel Secundario y Técnico», se informó de manera oficial.

Del comunicado se desprende, que las escuelas del nivel secundario y técnico no tendrán clases durante el lunes próximo a raíz de la celebración del Día de las y los profesores neuquinos, por el cual los docentes afectados a esos niveles tendrán asueto.

A su vez, se indicó que este domingo se dispondrá personal auxiliar de servicio para dejar en condiciones de limpieza a los edificios destinados para la realización de los comicios, que en la provincia serán 333.

Cuándo empieza la veda electoral en estas elecciones 2023 en Río Negro

Según establece, se encuentran prohibidos los actos o reuniones públicas con finalidades proselitistas expresas o encubiertas y la publicidad partidaria emitida por medios escritos, radiales o televisivos o cualquier otra propaganda proselitista desde 32 horas antes del inicio de las elecciones.

Si una persona debe realizar una celebración o evento particular el sábado o el domingo que implique una reunión masiva, deberá notificarla ante el Juzgado de Paz de la localidad, ya que rige la veda.

Los casinos y locales bailables podrán funcionar hasta las 24 horas del día viernes 14 de abril y podrán reabrir sus puertas tres horas después de la hora de finalización de las elecciones, o sea a las 21 del 16 de abril.

Está permitida la apertura y funcionamiento de restaurantes, casas de comidas, confiterías y afines pero con la expresa prohibición de venta de bebidas alcohólicas hasta después de las tres horas de la clausura de las elecciones, es decir, hasta las 21 del 16 de abril.

Por último, se encuentran prohibidos los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral durante las horas de las elecciones.

La difusión de encuestas está prohibida desde 10 días antes de las elecciones. Las encuestas y sondeos del día de la elección (comúnmente denominada boca de urna) podrán realizarse en la medida en que no se constituyan en un factor de perturbación a la libre circulación de los electores en las proximidades de los establecimientos de votación, pero no podrán difundirse hasta una hora después de cerradas las elecciones.

Cuándo empieza la veda de alcohol y qué restricciones habrá por la elección 2023 en Neuquén

El Código Electoral establece que, desde cuarenta y ocho (48) horas antes de la iniciación de los comicios, quedan prohibidos los actos públicos de proselitismo. Esto significa que la veda comienza desde el viernes, a las 8 de la mañana.

Desde las cuarenta y ocho (48) horas anteriores a la iniciación de los comicios y hasta tres (3) horas después de su finalización, queda vedada la difusión, publicación, comentarios o referencias, por cualquier medio, de los resultados de encuestas electorales.

Además, desde las cero (0) horas del día de los comicios y hasta tres (3) horas inmediatas posteriores al cierre, queda prohibido:

a) La exhibición, el depósito y la portación de armas, aun en este último caso a personas autorizadas para ello por autoridad competente, en los lugares donde se realicen los comicios y hasta una distancia de cien (100) metros del perímetro de aquellos, a excepción del personal policial o de las Fuerzas Armadas, o de seguridad asignado a la custodia del local donde se celebren los comicios.

b) Los espectáculos al aire libre o en recintos cerrados, acontecimientos sociales, culturales, deportivos y toda otra clase de reunión pública que no se refiera al acto electoral y que no esté expresamente autorizada por autoridad competente.

c) El expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas.

d) A los electores, el uso de banderas, divisas u otros distintivos.

e) La apertura de organismos partidarios dentro de un radio de cien (100) metros de la puerta principal del lugar donde se instalan mesas receptoras de votos.

Elecciones 2023 en Río Negro: ¿tengo que pagar una multa si no voto?

El voto es obligatorio para todos los electores de la provincia de Río Negro; es decir todas las personas de entre 18 y 70 años con domicilio en la provincia y es optativo para quienes tengan 16 y 17 años o sean mayores de 70 años.

Quienes no hayan emitido su voto, no estén exentos de hacerlo y no lo hayan justificado debidamente, se consideran infractores.

El infractor no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres (3) años a partir de la elección, ni efectuar trámites ante organismos provinciales, municipales o comunales, por el término de un año, según precisó la Justicia Electoral de Río Negro.

El Código electoral provincial considera como una falta electoral la no emisión del voto y prevé el pago de una multa. Sin embargo, en la práctica hay pocos antecedes de la aplicación total de sanciones.

Qué pasa si no voto en las elecciones 2023 de Neuquén

Si tenés entre 18 y 75 años y no pudiste ir a votar, tenés que justificar tu ausencia ante la Justicia Electoral Provincial. Para hacerlo deberás completar un formulario que aún no está disponible. El trámite se procesará luego de culminado el Escrutinio Definitivo.

Las razones previstas por la legislación son: enfermedad, causas de fuerza mayor suficientemente comprobada que te hayan impedido asistir al acto electoral o distancia geográfica (200 km del lugar donde votás). Recorda que debes tener documentación para comprobarlo.

La ley establece una multa de diez (10) a veinte (20) módulos electorales al elector mayor de dieciocho (18) años y menor de setenta y cinco (75) años de edad que deje de emitir su voto y no se justificare ante el juez electoral dentro de los treinta (30) días de la respectiva elección.

El valor de la multa es de 2820 pesos, según informó la justicia electoral.