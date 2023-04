Elecciones 2023: Ortiz Luna criticó el hospital Norpatagónico y pidió volver a la atención primaria

La candidata a diputada por el partido Comunidad, Luciana Ortiz Luna, anticipó su propuesta para crear un sistema único de emergencias en Neuquén y aseguró que se debe volver a priorizar la atención primaria de la salud en los barrios, en contraposición a crear grandes estructuras como el nuevo hospital Norpatagónico. «No tiene ningún sentido un hospital de esa envergadura», afirmó la médica y extitular del SIEN, quien irá en las elecciones del domingo acompañando la propuesta de Rolando Figueroa.

En una entrevista con «Vos Al Aire», por RÍO NEGRO RADIO, Ortiz Luna contó hoy como fue su primer vínculo con el candidato a gobernador, cuando en la pandemia «se ofreció a ayudar, cómo comprar respiradores» y luego la invitó a involucrarse en política como su compañera de lista en las PASO del 2021.

«Estoy convencida de que algo nos pasó a los neuquinos, no sé en qué momento, pero estoy convencida de que es así. De alguna manera nos acostumbramos a esto, a vivir como ciudadanos de segunda donde el mendigo de un remedio, de un turno, de una interconsulta es el neuquino», afirmó.

Para la candidata, quienes están en el gobierno «en algún momento perdieron la brújula, en la pandemia se escondieron, no se animaron a estar del lado del que estaba sufriendo». «Solamente se encargaron de perpetuarse en su quiste como si fueran amebas. Son parásitos, se mantienen vivos para perpetuarse en el poder», cuestionó.

Sobre sus propuestas, planteó que «el Estado debe estar muy presente para las personas que tienen necesidades» y se enfocó en la salud para que no sea «un sistema vacío donde los profesionales no solo se van por una cuestión económica, sino porque no pueden resolver los problemas».

Anticipó que, como primer paso, haría una desburocratización del Estado, sacando a los profesionales y personal operativo que hoy ocupan «escritorios intermedios» para que vuelvan a estar en contacto con pacientes, al menos una o dos veces por semana.

También evaluó que hace falta «deszonificar el sistema para darles autonomía a los hospitales» y que cada lugar pueda tomar sus decisiones porque «conoce a su gente, su geografía», sin esperar largas autorizaciones desde el Nivel Central.

Respecto de los profesionales, sostuvo que deben tener la posibilidad de instalarse con viviendas institucionales, y posibilidades de crecimiento familiar. Por eso también dijo «100% sí a la carrera sanitaria» que viene reclamando el gremio profesional, Siprosapune.

El hospital Norpatagónico «no sirve»

Ortiz Luna afirmó que se debe «informatizar el sistema de salud» para que la gente «nunca más» tenga que esperar a la madrugada por un turno y también crear una red de camas disponibles y de interconsulta para saber adónde derivar.

Para la médica, Neuquén fue pionera en su primer plan de salud porque ponía como prioridad la atención primaria de la salud, pero que eso se fue dejando de lado. Así planteó como una «gran mentira» el Norpatagónico que se empezó a construir en la meseta. «Eso no sirve, nos están mintiendo diciendo que vamos a tener un hospital cinco estrellas cuando no podemos arreglar los de dos estrellas», criticó.

La candidata dijo que «no tiene ningún sentido un hospital de esa envergadura» y que solo han servido en algunos lugares como Buenos Aires, donde hay uno solo que funciona para derivaciones cerradas.

«En el mundo se prioriza la atención primaria de la salud donde te puedas atender en tu barrio y solamente los hospitales como punto de derivación para la complejidad. Ahora la gente va a tener que esperar 15 años para ver este funcionando y ¿cómo lo vamos a llenar?», se preguntó.

Como su principal propuesta, adelantó crear un sistema único de emergencias, sean de seguridad, incendios o de salud para que las personas puedan «marcar un solo número, tener una única central, unificar los organismos de respuesta». «Sería como un 911», comparó.

Escuchá a Luciana Ortiz Luna, candidata a diputada por Comunidad en «Vos Al Aire», por RÍO NEGRO RADIO

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.