Elecciones 2023: «Voy a ser presidenta», votó Bullrich y se mostró optimista con los resultados

La candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, emitió su voto en La Rural, ubicado en el barrio de Palermo, y se mostró optimista sobre sus posibilidades en las elecciones presidenciales 2023. Al salir del centro de votación, Bullrich afirmó con confianza: «Voy a ser presidenta», dejando claro que su objetivo es estar en el balotaje de noviembre y ganar la elección.

Bullrich destacó la sensación impresionante de representar a un gran número de personas que apoyan la propuesta de Juntos por el Cambio. «Hay que esperar el resultado, pero estoy contenta con lo que hemos hecho», subrayó.

También alertó sobre el registro de sus fiscales respecto al robo de boletas en varios distritos, resaltando la importancia de la integridad del proceso electoral.

Cuando se le preguntó sobre los comentarios de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien afirmó que el presidente Alberto Fernández no la escuchó y que fue él quien definió las políticas de gobierno, Bullrich respondió: «Si siendo vicepresidenta no fue escuchada, me parece que es una excusa».

Después de emitir su voto, Patricia Bullrich regresará a su domicilio y más tarde se dirigirá a Parque Norte, donde Juntos por el Cambio aguardará los resultados de las elecciones presidenciales en busca de su objetivo de llegar a la presidencia.