Elecciones 2025 en Cipolletti: baja concurrencia y faltante de autoridades de mesa en las primeras horas de votación

Este domingo 26 de octubre se llevan adelante las elecciones legislativas 2025 a nivel nacional. En Cipolletti la apertura de escuelas en su totalidad se dio a las 8.30. Según relataron delegados escolares a Diario RÍO NEGRO, durante las primeras horas se registró una baja concurrencia de votantes y se demoró la apertura de algunas instituciones por la falta de autoridades de mesa.

A nivel nacional, y cómo ocurre cada elección, estaba previsto que las votaciones inicien a las 8 este domingo. Pese a esto, en Cipolletti la totalidad de escuelas dio su apertura definitiva a las 8.30.

Foto: Flor Salto.

Según el relevamiento que realizó Diario RÍO NEGRO, en la mayoría de las escuelas los comicios comenzaron «un poco más tarde». Esto, en lo dialogado con delegados electorales, fue producto de la «falta de autoridades designadas como presidentes de mesa».

En las elecciones 2023, el porcentaje de votantes durante la primera hora superaba el 2.5%. Sin embargo, este domingo el porcentaje alcanzó un 1,6%. «Hay poca concurrencia, esperamos que venga más gente después del mediodía».

Sobre las complicaciones que podría representar la Boleta Única de Papel, indicaron que no hubo consultas: «La gente viene informada sobre cómo utilizarla. Es más ágil».

Un total de 610.000 rionegrinas y rionegrinos podrán votar para elegir tres senadores y dos diputados nacionales. La gran novedad de esta elección será la Boleta Única de Papel, cuya implementación modifica la dinámica de la votación.

Elecciones 2025 | ¿Qué pasa si no voto?: multas, plazos y quiénes están exentos

Si tenés entre 18 y 70 años y no votás, la Cámara Nacional Electoral (CNE) te da un plazo de 60 días para justificar tu ausencia.

Si no lo hacés, quedarás automáticamente en el Registro de Infractores. La consecuencia más importante, además de la multa, es que no podrás ser designado para empleos públicos durante un período de tres años.

Quienes figuren en el Registro de Infractores deberán pagar una multa económica. Si bien los montos pueden actualizarse, la ley establece una sanción que va desde los $50 hasta los $500. Este monto se va acumulando con cada elección en la que no hayas votado.

Si te ves obligado a faltar a la votación, debés justificarlo. El trámite depende del motivo:

Si estás a más de 500 km: Si te encontrás lejos de tu lugar de votación, debés acercarte hoy (domingo 26 de octubre, de 8 a 18) a la comisaría o seccional policial más cercana. Allí tenés que solicitar un certificado que acredite tu ubicación.

Si es por enfermedad: Deberás presentar un certificado médico de una entidad pública (hospital o centro de salud) que acredite tu condición.

Importante: Con esos certificados, tenés 60 días después de la elección para completar el trámite de justificación online o ante la Secretaría Electoral de tu distrito.