Elecciones 2025 | La jornada electoral en Viedma avanza ágil y sin complicaciones

La jornada electoral comenzó esta mañana en Viedma con un cielo gris y con probabilidad de lluvias, marcando el inicio de la renovación parcial del Congreso de la Nación. El proceso adquiere particular relevancia por el estreno del sistema de Boleta Única de Papel (BUP), que concentra todas las listas y candidaturas en una sola hoja y agiliza la votación.

A pesar del clima, los principales centros de votación abrieron a horario y se percibe tranquilidad y orden.

Filas moderadas y votación ágil gracias al nuevo sistema de Boleta Única de Papel. Foto: Marcelo Ochoa.

El proceso de votación avanza rápido, favorecido por la BUP, que permite a los votantes identificar sus opciones con facilidad y agiliza la emisión del sufragio.

La Justicia Electoral Federal confirmó el pleno funcionamiento de todas las mesas desde temprano, con algunas demoras normales en ciertos establecimientos, pero sin mayores inconvenientes.

La implementación de la Boleta Única de Papel agiliza el proceso de votación en Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.

La contienda electoral rionegrina reúne a siete fuerzas políticas y 56 postulantes

En Río Negro, la contienda involucra a 56 candidatos de siete fuerzas políticas, que aspiran a ocupar las cinco bancas del Congreso en juego. Las agrupaciones que presentan listas son: La Libertad Avanza, Juntos Defendemos Río Negro, Fuerza Patria, FIT Unidad, PRO, Primero Río Negro y Movimiento al Socialismo.

Según informó la Justicia Electoral, al corte de las 11 de la mañana, el nivel de votación alcanzaba el 14% en la provincia y se espera una mayor concurrencia para las 15, cuando suelen llegar más votantes a los centros de sufragio.

Vecinos participan de manera tranquila y ordenada en la elección legislativa nacional. Foto: Marcelo Ochoa.

Hasta el momento, la jornada se desarrolla con fluidez y normalidad, con filas moderadas y un ambiente de expectativa. Los votantes coincidieron en que la experiencia es ordenada y sencilla.