¿Qué pasa si no voto? Guía Elecciones 2025: multas, plazos y quiénes están exentos

En Argentina, el voto es obligatorio. Por eso, si este domingo 26 de octubre 2025 no podés o decidiste no votar en las Elecciones legislativas, es fundamental saber qué consecuencias trae. La principal es una multa económica y quedar en el Registro de Infractores.

Para evitar esa sanción, existe un plazo y un trámite específico para justificar la no emisión del voto. Te explicamos el paso a paso, de cuánto es la multa y quiénes están exentos de la obligación de votar en estas elecciones 2025.

Elecciones 2025: ¿Qué pasa si no voto y no lo justifico este domingo 26 de octubre 2025?

Si tenés entre 18 y 70 años y no votás, la Cámara Nacional Electoral (CNE) te da un plazo de 60 días para justificar tu ausencia.

Si no lo hacés, quedarás automáticamente en el Registro de Infractores. La consecuencia más importante, además de la multa, es que no podrás ser designado para empleos públicos durante un período de tres años.

Elecciones 2025: ¿De cuánto es la multa por no votar este domingo 26 de octubre 2025?

Quienes figuren en el Registro de Infractores deberán pagar una multa económica. Si bien los montos pueden actualizarse, la ley establece una sanción que va desde los $50 hasta los $500. Este monto se va acumulando con cada elección en la que no hayas votado.

Elecciones 2025: Paso a paso, cómo justificar que no voté este domingo 26 de octubre 2025

Si te ves obligado a faltar a la votación, debés justificarlo. El trámite depende del motivo:

Si estás a más de 500 km: Si te encontrás lejos de tu lugar de votación, debés acercarte hoy (domingo 26 de octubre, de 8 a 18) a la comisaría o seccional policial más cercana. Allí tenés que solicitar un certificado que acredite tu ubicación.

Si te encontrás lejos de tu lugar de votación, debés acercarte hoy (domingo 26 de octubre, de 8 a 18) a la más cercana. Allí tenés que solicitar un certificado que acredite tu ubicación. Si es por enfermedad: Deberás presentar un certificado médico de una entidad pública (hospital o centro de salud) que acredite tu condición.

Importante: Con esos certificados, tenés 60 días después de la elección para completar el trámite de justificación online o ante la Secretaría Electoral de tu distrito.

Elecciones 2025: ¿Quiénes están exentos de votar y no tienen que justificarlo este domingo 26 de octubre 2025?

No todos los ciudadanos tienen la misma obligación. La ley es clara sobre quiénes pueden elegir no votar sin necesidad de realizar ningún trámite de justificación:

Jóvenes de 16 y 17 años: Su voto es optativo.

Su voto es optativo. Mayores de 70 años: Su voto también es optativo.

Si pertenecés a alguno de estos dos grupos de edad, simplemente no estás obligado a votar y no recibirás ninguna sanción si decidís no hacerlo.