Elecciones 2027: el plan del oficialismo para aprovechar la interna entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof

La mesa política de Gobierno volvió a encender sus motores de cara al armado electoral del año próximo. En los pasillos de Casa Rosada se consolidó una convicción táctica: el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, resolverá adelantar y desdoblar los comicios de la provincia de Buenos Aires respecto de la elección nacional. Lejos de preocupar al oficialismo, el escenario es motivo de festejo temprano en el entorno presidencial.

En la cúpula libertaria interpretan que si Diego Santilli, o quien termine encabezando la boleta de La Libertad Avanza (LLA), logra imponerse en una contienda bonaerense previa, ese triunfo funcionará como una catapulta directa para que Javier Milei alcance su reelección de manera holgada.

La doble trampa que el Gobierno le ve al plan de Axel Kicillof

Según lo publicado por Infobae, para la estrategia trazada por Karina Milei y la mesa política nacional, la decisión de desdoblar le responde al gobernador a dos urgencias internas del peronismo, aunque encierra un riesgo latente:

Sostener a los intendentes: Kicillof necesita garantizar la reelección de los jefes comunales del conurbano e interior bonaerense. La apuesta del gobernador es que, si les asegura el triunfo territorial de manera anticipada, luego los caciques distritales le devolverán la estructura para respaldar su candidatura presidencial.

Kicillof necesita garantizar la reelección de los jefes comunales del conurbano e interior bonaerense. La apuesta del gobernador es que, si les asegura el triunfo territorial de manera anticipada, luego los caciques distritales le devolverán la estructura para respaldar su candidatura presidencial. Autonomía frente al kirchnerismo duro: adelantar los comicios le otorgaría al gobernador margen de maniobra para armar las listas provinciales sin el condicionamiento ni la «lapicera» directa de Cristina Kirchner y Máximo Kirchner.

Sin embargo, en el Gobierno consideran que los jefes territoriales terminarán actuando por pragmatismo: “Le van a vender a Kicillof que le va a ir bien si desdobla. Pero una vez que los intendentes aseguren su quinta, en la elección nacional lo van a dejar solo”, analizan con acidez en las oficinas del Poder Ejecutivo.

El «Efecto 2015» que entusiasma al entorno libertario

En el oficialismo conviven dos lecturas sobre el impacto de la jugada, aunque ambas coinciden en el resultado final favorable para el Presidente:

La línea triunfalista: sostiene que la suerte de la provincia de Buenos Aires no alterará la dinámica nacional y que Milei consolidará su piso electoral independientemente de la fecha en que se vote en el principal distrito del país.

sostiene que la suerte de la provincia de Buenos Aires no alterará la dinámica nacional y que Milei consolidará su piso electoral independientemente de la fecha en que se vote en el principal distrito del país. La analogía con Cambiemos: compara la jugada con las elecciones de 2015, cuando el batacazo de María Eugenia Vidal en el territorio bonaerense sirvió de tracción e impulso decisivo para que Mauricio Macri forzara y ganara el balotaje presidencial.

En paralelo, la insistencia de la Casa Rosada por eliminar o suspender las elecciones PASO busca acentuar la grieta en el peronismo. Sin la herramienta de las primarias para resolver candidaturas de forma ordenada, la reaparición pública de la ex mandataria desde su residencia en San José 1111 —donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad— agrega tensión a la conducción de la oposición.

Respecto de las aspiraciones nacionales de Kicillof, la mirada del oficialismo es tajante. En Balcarce 50 dan por descontado que el mandatario bonaerense no tiene otra opción más que competir por la presidencia.

“No tiene intendentes, ni diputados ni senadores propios. Si no juega en la nacional, desaparece del mapa”, afirman en el entorno presidencial, seguros de que el tablero electoral de 2027 comenzará a definirse en la batalla por la provincia de Buenos Aires.