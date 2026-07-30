Reforma al BCRA de Javier Milei: los siete puntos claves del proyecto que presentará hoy el Gobierno

El presidente Javier Milei se dirigirá esta noche al país en su segunda cadena nacional del año para presentar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la autoridad monetaria, Santiago Bausili, el jefe de Estado expondrá desde el Salón Blanco de la Casa Rosada los detalles de una iniciativa redactada de su propio puño tras regresar de Perú, con la que busca eliminar el financiamiento al Tesoro y penalizar la emisión de dinero sin respaldo.

Los 7 puntos clave de la reforma al BCRA que presentará Javier Milei

1. Fin a los adelantos transitorios

Según adelantó Infobae, el proyecto elimina de forma completa el artículo 21 de la Carta Orgánica vigente, suprimiendo la herramienta legal que permitía al Banco Central prestarle fondos al Ejecutivo para cubrir el déficit fiscal a través de la emisión.

2. Penas de cárcel no excarcelables por emitir

En este ámbito, el Gobierno tipificará la emisión para financiar el déficit como el delito de asociación ilícita no excarcelable, alcanzando de forma directa al Presidente de la Nación, al directorio del BCRA y a los legisladores que aprueben presupuestos con déficit financiado con emisión.

3. Prohibición de girar utilidades contables

Se deroga la transferencia de ganancias contables desprendidas de devaluaciones desde el BCRA hacia el Tesoro, dando marcha atrás con el mecanismo introducido en 2012 durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont.

4. Misión única centrada en el peso

El texto borrará el esquema de «mandatos múltiples» (que obligaba a la entidad a promover el empleo y el desarrollo con equidad) y le restituye al Central una única y exclusiva función: preservar el valor de la moneda.

5. Blindaje de Santiago Bausili hasta 2028:

El Ejecutivo analiza impulsar en el Senado la ratificación del pliego de Santiago Bausili como presidente de la entidad. Dado que el mandato estatutario dura seis años, la convalidación aseguraría su continuidad en el cargo hasta 2028, blindando el programa monetario más allá de las elecciones de 2027.

6. Remoción del directorio sólo por dos tercios

Para evitar que futuras administraciones desplacen a las autoridades del BCRA por diferencias políticas, la iniciativa establece que para destituir al presidente o a los directores se necesitará una mayoría cualificada de dos tercios de los votos en Diputados y en el Senado.

7. Sanciones fiscales y mecanismo de «shutdown»

La norma se enmarca en un paquete económico más amplio que contempla reglas de déficit cero estricto y un esquema de «shutdown» o cierre administrativo, que congelará partidas y pagos a proveedores en las áreas del Estado que incurran en desviaciones presupuestarias.

Hora del mensaje, el formato del anuncio de la reforma del BCRA y el trámite en el Congreso

La cita institucional ya tiene horario fijado y una hoja de ruta definida para su tratamiento político. La cadena nacional se emitirá hoy jueves a las 20:00, a través de un mensaje grabado previamente en Casa Rosada donde Milei estará flanqueado por Caputo y Bausili.

Se tratará de un discurso de perfil técnico y ortodoxo, centrado en la macroeconomía y en consolidar el rumbo, sin anuncios de mejoras inmediatas en el poder adquisitivo.

En cuanto al trámite legislativo, el texto ingresará al Congreso en las próximas horas. Para asegurar su avance, la Casa Rosada resolvió desenganchar esta reforma de las iniciativas más ríspidas (como el «shutdown» presupuestario y los cambios al Código Penal), que quedaron postergadas para el segundo semestre.

La prioridad absoluta del oficialismo es garantizar los votos en ambas cámaras para convalidar la nueva Carta Orgánica.