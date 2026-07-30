En plena campaña «antiargentina», el Gobierno emitió un DNU que permite expulsar extranjeros por comentarios con el país

Por medidas de fuerza, habrán vuelos afectados en los aeropuertos de todo el país. Foto: Archivo Matías Subat.

Tras las controversias y la ola de hostilidad registrada en redes sociales luego del Mundial, el Gobierno nacional dio un paso drástico en materia de política exterior y control fronterizo. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, el presidente Javier Milei fijó una nueva norma que autoriza la inadmisión de ingreso y la expulsión inmediata del país de cualquier extranjero que incite al odio, la violencia o la discriminación contra los ciudadanos argentinos o sus símbolos patrios.

La disposición, publicada formalmente en el Boletín Oficial, endurece de manera directa la Ley de Migraciones y aplica un principio punitivo sin precedentes sobre las manifestaciones públicas y digitales dirigidas contra la identidad nacional.

“La defensa de la Nación, sus ciudadanos y sus símbolos constituye un principio innegociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, sentenciaron de forma tajante desde la Oficina del Presidente.

Las nuevas causales de expulsión y prohibición de ingreso a Argentina: los detalles del DNU

El Decreto 681/2026 introduce cambios estructurales en los controles de fronteras y en los criterios de permanencia dentro del territorio. El Poder Ejecutivo argumentó que, si bien la Argentina mantiene una tradición histórica de apertura y hospitalidad, el Estado conserva el derecho soberano de fijar las condiciones para resguardar la seguridad interior y el orden público.

Las conductas que desde ahora activarán la cancelación de residencia o la prohibición de entrada abarcan:

Mensajes de odio y discriminación: haber emitido o incitado, en forma oral o escrita, agravios y ataques violentos dirigidos al pueblo argentino o a un ciudadano en particular por razones de nacionalidad.

haber emitido o incitado, en forma oral o escrita, agravios y ataques violentos dirigidos al pueblo argentino o a un ciudadano en particular por razones de nacionalidad. Ultraje a los símbolos nacionales: participar, realizar o promover actos de profanación, quema o falta de respeto hacia la bandera, el escudo o el himno nacional.

participar, realizar o promover actos de profanación, quema o falta de respeto hacia la bandera, el escudo o el himno nacional. Incitación pública: la medida incluye tanto manifestaciones físicas presenciales como campañas de difamación directa en plataformas digitales y medios masivos.

Cancelación de residencia y conminación al abandono del país

El impacto del decreto es de ejecución inmediata. En caso de que el extranjero involucrado en estas conductas ya se encuentre residiendo de forma legal dentro de la República Argentina, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología junto con la Dirección Nacional de Migraciones podrán revocar su estatus de residencia.

Según precisa el artículo 3 de la normativa, la cancelación de la residencia conlleva la intimación formal a abandonar el país en un plazo fijado o la expulsión directa del territorio, evaluando las circunstancias particulares del caso pero bajo un criterio de estricto cumplimiento.

Al haber sido dictada mediante la vía del DNU, la medida deberá seguir el circuito institucional fijado por la Constitución Nacional. La Jefatura de Gabinete enviará el texto a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, la cual dispondrá de un plazo de 10 días hábiles para dictaminar sobre la validez o invalidez de la norma antes de su debate en las cámaras de Diputados y Senadores.

Con esta movida, la Casa Rosada busca cerrar filas en torno a la defensa irrestricta de la soberanía, en respuesta a la campaña de agresiones desatada tras la cita mundialista.