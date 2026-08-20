Elecciones 2027: Karina Milei tendrá reuniones con legisladores para armar la campaña de La Libertad Avanza

Durante los últimos meses del año, diversos gobernadores y miembros legislativos de provincias del interior estarán en disputa para decidir el polo político a poco más de un año para las Elecciones Nacionales 2027. Las alianzas y vinculaciones serán vitales para la definición de los candidatos presidenciales.

Las estimaciones dentro del oficialismo presentaron un panorama no tan favorable conforme los últimos años. Debido a la ausencia del presidente por motivos de agenda, Karina Milei mantendrá un rol clave en vísperas de la campaña electoral para 2027.

Las reuniones se desarrollan en despachos de la Casa Rosada con representantes de la Región Patagónica y del Norte Grande. A diferencia de encuentros previos con referentes locales, estas convocatorias reúnen a diputados y senadores nacionales de cada provincia.

El armado nacional contempla esquemas de cooperación o integración electoral con gobernadores aliados en distritos donde el oficialismo carece de candidatos con alto nivel de conocimiento. Esta negociación busca asegurar bancas e influir en los esquemas provinciales.

Desde la conducción del partido reconocen que la intención central es exhibir volumen político en la previa de las discusiones parlamentarias. La meta de competir con sello propio en las 24 jurisdicciones convive con la necesidad pragmática de pactar alianzas.

Santa Fe: la apuesta libertaria en una provincia clave para el Congreso

Un punto focal de la gira territorial es Santa Fe, donde Karina Milei acompañará al Presidente en la Bolsa de Comercio de Rosario. Allí coincidirán con el gobernador Maximiliano Pullaro, con quien el Ejecutivo mantiene un diálogo fluido pero competitivo. En territorio santafesino, la estructura libertaria se ubica en un tercer lugar detrás del frente provincial que encabeza el radicalismo y de las distintas vertientes del peronismo.

Karina Milei. Foto: NA

A la par del armado electoral, la Casa Rosada intenta destrabar proyectos legislativos centrales como el Presupuesto, la reforma política y las iniciativas con media sanción. Para ello, el apoyo de los mandatarios provinciales resulta indispensable. Esta correlación de fuerzas impulsa la búsqueda de acoples o acuerdos tácticos.

El vínculo con las provincias combina la oferta de acuerdos electorales con la negociación de partidas presupuestarias. Sin embargo, en lo que va del mes el Ejecutivo no ha realizado transferencias por Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

El oficialismo analizará la estabilidad económica para negociar con los distritos

En el entorno oficialista prevén que los desembolsos de ATN se concreten en fechas cercanas a las votaciones clave en el Congreso. El esquema funciona como una herramienta de persuasión recurrente frente a los bloques provinciales.

La relación se desenvuelve en un marco de cautela recíproca entre la Nación y los distritos. Mientras los gobernadores reclaman fondos para obras y gestión, desde el Gobierno miran con atención los acercamientos entre mandatarios y el peronismo.

El oficialismo confía en que el ordenamiento macroeconómico proyectado para los próximos meses fortalezca su posición negociadora. No obstante, en la cúpula de La Libertad Avanza admiten que el escenario político provincial se mantendrá abierto y dinámico.

Con información de Infobae