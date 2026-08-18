Elecciones 2027: Rodríguez Larreta confirmó que será candidato en CABA y apunta a un balotaje

Horacio Rodríguez Larreta confirmó que será candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones de 2027. El exmandatario porteño aseguró que ya comenzó a recorrer barrios para preparar su postulación.

«Voy a ser candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad el año que viene, por eso estoy caminando la ciudad», afirmó Rodríguez Larreta durante una entrevista. El dirigente dejó así planteada su intención de regresar al Ejecutivo porteño.

Rodríguez Larreta ya recorre barrios y prepara su candidatura para 2027

Según explicó, en las últimas semanas intensificó sus recorridas por distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. En esos encuentros mantiene reuniones con vecinos, centros de jubilados, clubes de barrio y pequeñas y medianas empresas.

«Mi vocación de participación política está en la Ciudad», sostuvo el exjefe de Gobierno. Al mismo tiempo, señaló que continúa siguiendo la situación política y económica a nivel nacional.

Rodríguez Larreta también se refirió a un eventual acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza para las próximas elecciones porteñas. Consideró que ambos espacios podrían volver a confluir luego de haber compartido una alianza electoral.

«El PRO y LLA fueron juntos en la última elección, se los ve trabajando juntos en la Legislatura, así que creo que sí, que van a ir a un acuerdo», afirmó durante la entrevista.

El objetivo de Rodríguez Larreta es disputar el balotaje porteño

Pese a ese escenario, el dirigente anticipó que buscará construir una alternativa propia y competir contra una eventual alianza entre el PRO y LLA. Su objetivo, planteó, es alcanzar una segunda vuelta electoral.

«Hay que llegar al balotaje y ganarle a la unión del PRO y LLA», remarcó Rodríguez Larreta. La definición marca el escenario que proyecta para la elección de jefe de Gobierno de 2027.

Durante la entrevista, además, cuestionó las estrategias políticas basadas en la confrontación y aseguró que actualmente no encuentra un candidato que represente sus posiciones. «Hoy no veo ningún candidato que a mí me represente», sostuvo.

También rechazó la construcción de acuerdos basados únicamente en la oposición a otro espacio político. «Yo no estoy de acuerdo con el unirme con alguien ‘anti’. La construcción de los anti en la Argentina es un desastre», expresó.

Rodríguez Larreta reivindicó finalmente el diálogo político como una herramienta central de su gestión y recordó la coalición con la que gobernó la Ciudad. «Yo hago del diálogo una forma de vida. Yo goberné con una coalición muy amplia», concluyó.