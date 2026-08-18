Rolando Figueroa y Diego Santilli se reúnen este miércoles: los pedidos que llevará Neuquén a Casa Rosada

El gobernador Rolando Figueroa se reunirá este miércoles con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en Buenos Aires en un encuentro donde buscará obtener definiciones concretas del Gobierno nacional sobre una serie de pedidos de Neuquén. Entre los principales temas estarán la zona fría, el traspaso de rutas nacionales y distintas obras de infraestructura.

Figueroa anticipó los ejes de la reunión durante la inauguración de la Avenida Crouzeilles, en Neuquén capital, donde estuvo acompañado por el intendente Mariano Gaido.

Figueroa planteará a Santilli el pedido por la zona fría y las rutas nacionales

Uno de los reclamos estará centrado en el subsidio de zona fría, que el gobernador pretende preservar para los usuarios de Neuquén. “Hay algunos temas en los cuales estamos pidiendo manifestaciones expresas, como lo es con la zona fría”, señaló.

En ese sentido, Figueroa anticipó que solicitará una definición al jefe de Gabinete para garantizar que el beneficio no sea reducido. “Estamos pidiendo que el jefe de gabinete claramente salga a expresar que no se le va a tocar el monto del subsidio que le corresponde a Neuquén y a la Patagonia”, afirmó.

Las declaraciones de Figueroa fueron durante la inauguración de la avenida Crouzeilles este martes.

Otro de los puntos será el traspaso de corredores nacionales para que la Provincia pueda asumir su mantenimiento y avanzar con obras. El gobernador mencionó específicamente la ruta 242, que conecta con el Paso Internacional Pino Hachado, además de otros corredores estratégicos.

“Tenemos una traba para que nos otorguen algunas rutas que nos queremos hacer cargo, como la 242 del Paso Internacional Pino Hachado”, sostuvo Figueroa. También mencionó la ruta 231, la 40 y la 237, como corredores vinculados al Paso Cardenal Samoré y la conexión con Bariloche. Asimismo, planteó la posibilidad de asumir el corredor de los Siete Lagos.

Figueroa adelantó que presentará un programa para desarrollo de tierras fiscales

En materia de infraestructura vial, el gobernador también planteará proyectos para mejorar los accesos a Neuquén Capital. Entre ellos mencionó un puente elevado sobre Casimiro Gómez y Los Paraísos, además de la duplicación de la calzada de la Autovía Norte desde Casimiro Gómez hasta el límite con Río Negro.

Figueroa también señaló que buscará avanzar con la posibilidad de construir un cuarto puente para mejorar la conexión entre Neuquén y Río Negro. A esto sumó un proyecto conjunto con la provincia vecina y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para mejorar la transitabilidad hacia Vaca Muerta.

El encuentro se producirá en un contexto de negociación política entre la Casa Rosada y las provincias, después de las diferencias surgidas en el Senado por la reforma de la Ley de Tierras.

“También queremos avanzar en un proyecto que queremos elaborar con Río Negro en conjunto con el CFI para evaluar de qué manera se mejore la transitabilidad hasta Vaca Muerta con un menor impacto hacia las ciudades que estamos desarrollando”, explicó.

Por otra parte, Figueroa adelantó que en los próximos días la Provincia presentará un programa de desarrollo para las tierras fiscales.

“Tenemos otra filosofía respecto de a quién le corresponde la tierra y de qué manera la podemos administrar”, sostuvo y remarcó la necesidad de avanzar con responsabilidad en las decisiones vinculadas al patrimonio provincial. “Hay que construir todos los días y ser muy prudentes”, concluyó.