La Libertad Avanza cerró su campaña en Bariloche: «Queremos hacer las cosas bien y honestas»

La alianza La Libertad Avanza en Bariloche cerró su campaña para las Convencionales en la zona Sur de Bariloche. Foto: Gentileza

Con un reparto simbólico de raciones de ñoquis a las personas que circulaban por la avenida Juan Herman al 3900, en el corazón del Alto de Bariloche, los candidatos a convencionales constituyentes de la coalición La Libertad Avanza en Bariloche, que integran los libertarios, el PRO, Creo Río Negro, Bariloche Unido y el MAD, cerraron este miércoles por la tarde la campaña electoral en esta ciudad.

El domingo, los ciudadanos elegirán a los 15 convencionales titulares que reformarán la Carta Orgánica Municipal (COM).

Varios militantes, vestidos con las clásicas remeras violetas, simpatizantes y dirigentes de los partidos de la coalición acompañaron a los candidatos en ese punto de la zona sur de la ciudad. La actividad comenzó alrededor de las 16 bajo un sol intenso y un cielo celeste totalmente despejado.

La actividad proselitista incluyó una foto de varios candidatos sentados a una mesa, con raciones de ñoquis que después entregaron a las personas que pasaban caminando o en vehículos por el lugar. El mensaje fue dirigido al Gobierno municipal del intendente Walter Cortés y su planta política de funcionarios, según comentaron dirigentes.

Martín Govetto, primer candidato a convencional de Bariloche por La Libertad Avanza comparte un plato de ñoquis, en una puesta en escena de cierre de campaña en Bariloche. Foto: gentileza

Govetto: "Fue una experiencia muy buena y muy positiva"

“Fue una experiencia muy buena y muy positiva”, destacó el primer candidato de la lista de convencionales, el abogado (y exfiscal) Martín Govetto, que incursiona por primera vez en la actividad política partidaria.

“Primera experiencia en algo que nunca había imaginado que iba a participar, pero también un crecimiento personal muy grande y un cambio de mirada de lo que uno cree que es la política y convenciéndose de a poco que es una herramienta de transformación necesaria”, afirmó Govetto, quien aseguró que no es afiliado de La Libertad Avanza.

Dijo que hay que “involucrarse como vecino y esa fue la propuesta cuando llegó y que fue madurando a medida de que fue pasando el tiempo y también de la mano del equipo que se fue conformando”.

Y valoró el acompañamiento de todos los dirigentes de la alianza, donde conviven, por ejemplo, el PRO con CREO, el partido del diputado nacional y exintendente de Cipolletti, Aníbal Tortoriello, que a nivel provincial están distanciados.

¿Fue muy difícil hacer campaña en Bariloche en este momento?, preguntó Diario RÍO NEGRO. «Depende cómo lo veas, cuál sea tu fin. Si vos tenés claro para dónde querés ir, que es ayudar a Bariloche, no es difícil porque se te acerca un montón de gente y de instituciones para querer colaborar, para querer comprometerse», respondió el candidato.

Analizó que hubo en la campaña «algunos mensajes confusos». «Pero, en definitiva, es muy buena experiencia en ese plano. Por supuesto, y lo digo porque no tengo ningún problema, considero que hay una gran mafia detrás que se encarga de desprestigiar a los que queremos hacer las cosas bien y honestas, pero bueno, si molestamos por algo es», afirmó, en referencia a una campaña en su contra en redes sociales.

"No venimos por un cargo político"

Sobre la activa presencia del gobernador rionegrino Alberto Weretilneck y el intendente Cortés al frente de la campaña del oficialismo en la ciudad, Govetto opinó que ese posicionamiento de ambos dirigentes “marca un poco lo que ellos proponen y lo que pretenden de Bariloche«.

«Nosotros somos vecinos que nunca participamos en política, que no venimos por un cargo político, no nos esta pagando nadie detrás de esto. Creemos que esta es la manera y queremos hacer lo mejor para Bariloche y después de esto termina y, por eso, decidimos donar si nos toca estar dentro de la Convención el sueldo que nos tienen que pagar; devolvérsela a Bariloche».

Dijo que le habían comentado que un convencional electo percibirá una remuneración similar a que recibe un concejal, que está entre seis y siete millones de pesos.

Las prioridades de LLA Bariloche

Antes, los candidatos a convencionales estuvieron en el vertedero municipal, comentó la legisladora provincial de la Libertad Avanza Marcela González Abdala. “Queremos que quede plasmada en la Carta Orgánica Municipal (COM) el cierre, la remediación y el traslado del vertedero”, afirmó la legisladora.

Govetto explicó que pretenden incluir en la reforma de la COM la figura de la ficha limpia ampliada para que no puedan ser candidatos a cargos electivos aquellas personas condenadas por haber cometido delitos dolosos. Explicó que la prohibición que proponen es para las personas condenadas por el Tribunal de Juicio y cuya sentencia fue confirmada por el Tribunal de Impugnación.

Proponen que sean incorporadas al texto cláusulas que garanticen la planificación y el desarrollo de Bariloche. Govetto dijo que otra prioridad es sumar a la COM la segunda vuelta (balotaje) para las elecciones municipales. También, reformar el funcionamiento del Tribunal de Contralor Municipal y que sea un organismo de control efectivo de las acciones del Ejecutivo. Opinó que hoy el Tribunal de Contralor no cumple esa función.

“Queremos que los candidatos al Tribunal de Contralor no vayan en las listas de los candidatos a intendente para sacar la implicancia política”, sostuvo. Proponen que los tres miembros del Contralor sean elegidos de otra manera que están dispuestos a debatir en la Convención Municipal.

Mientras Govetto respondía las preguntas de Diario RÍO NEGRO, continuaba el reparto de las raciones de ñoquis prolijamente envasadas a las personas que pasaban por el lugar. Solo hubo un cruce con una militante identificada con el peronismo, que duró unos pocos minutos. También, hubo bocinazos de conductores que expresaban de esa forma su simpatía con la coalición.

El domingo, los ciudadanos de Bariloche definirán si la Libertad Avanza y los partidos aliados logran ingresar a la Convención Municipal que reformará la COM.