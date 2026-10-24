Elecciones en Bariloche | El padrón creció un 6,74% respecto de 2023: los preparativos y datos de un comicio clave

La Junta Electoral Municipal se instaló en la sala de Sesiones del Concejo Municipal para preparar todo el operativo electoral del próximo domingo 1 de noviembre. Foto: Chino Leiva

Bariloche vuelve a las urnas el próximo domingo 1 de noviembre para elegir 15 convencionales constituyentes que revisarán y actualizarán la Carta Orgánica Municipal y la Junta Electoral Municipal prepara todo el operativo.

Las escuelas y establecimientos que oficiarán de lugares de votación están definidos, con algunos cambios respecto de comicios anteriores como por ejemplo que se incorpora como sede el Gimnasio Municipal 5 ubicado en la zona oeste, en el kilómetro 13, por lo que se recomienda consultar el padrón electoral disponible en la web oficial para conocer el lugar de votación.

En estas elecciones a convencionales, que son obligatorias para los mayores de 16 años argentinos y para los extranjeros inscriptos en el padrón, están habilitados para votar 115.378 electores, un 6,74% más que en la última elección municipal de 2023, cuando se eligieron autoridades para el período 2023-2027.

El padrón tiene 1.724 extranjeros anotados, un 4,42% más que dos años atrás, según datos de la Junta Electoral.

La Junta Electoral Municipal prepara todo el dispositivo para el domingo 1 de noviembre, que serán las elecciones a convencionales de Bariloche. Foto: Chino Leiva

Para esta elección se dispusieron 47 establecimientos como sede de votación y habrá 333 mesas habilitadas para votar, distribuidas en 13 circuitos. Por cada mesa se estima que habrá un promedio de 350 electores.

Habrá 666 autoridades de mesas

La Junta Electoral tiene en agenda las 666 autoridades de mesas que se convocaron y que tendrán un pago por la tarea de 150.000 pesos, que aportará el Gobierno provincial, según un acuerdo firmado meses atrás con la Municipalidad. Provincia también puso a disposición a la Policía de Río Negro para la seguridad del comicio y el traslado de las urnas a las escuelas y su custodia, la noche previa a la elección.

La Boleta Única de Papel tiene un tamaño de 23 centímetros de alto por 55 centímetros de ancho y cada electoral recibirá una papeleta firmada por las autoridades al momento de presentarse en la mesa de votación. Una vez elegido su voto, que debe marcar con un tilde o cruz en la parte superior de las listas, se debe doblar la boleta con la cara de las listas hacia el interior, y depositarla en la urna que estará ubicada junto a las autoridades de mesa.

La Junta Electoral también tiene impresas boletas en sistema braille que distribuirá en escuelas donde tiene conocimiento -con ayuda de ONG vinculadas a las personas ciegas o con disminución visual- que hay votantes que lo demandarán. En este caso, por una cuestión de espacio y de ordenamiento, para se claros para las personas no videntes, no estarán los nombres de los candidatos suplentes, pero si el resto de los componentes de la boleta.

Para los resultados, se estima que habrá un rápido recuento provisorio porque solo se debe elegir un tramo, el de convencionales. La Junta Electoral tendrá su centro de cómputos en la sala de sesiones del Concejo Municipal y publicará en el sitio oficial de la municipalidad los resultados, que serán también exhibidos en el lugar en pantalla gigante.