Elecciones en Río Negro: más de la mitad de las autoridades de mesas serán voluntarios

Algo más del 80% de las autoridades electorales ya están garantizadas y la Justicia Electoral sigue con las designaciones y los telegramas por las excusaciones planteadas.

Gran parte de los nuevos nombramientos surgen de la nómina de voluntarios, previa evaluación del equipo judicial para asegurarse que cumplan con los requisitos, como que no esté afiliado a ningún partido.

Hasta ahora, algo más de la mitad de las autoridades serán voluntarios. El último número de ese Registro del Juzgado sumaba 2.636 inscriptos, de los cual, 1.887 fueron nombrados para intervenir en la elección del mañana.

La participación el proceso tiene una remuneración garantizada de 40.000 pesos por la jornada electoral y otra cifra igual si los participantes como autoridades certifican su capacitación.

La subsecretaria electoral, Dra. Silvina Gutiérrez destacó el número de asistentes y recordó que son dos designaciones por cada una de las 1.844 mesas que estarán habilitadas.

Así, son 3.688 autoridades más 312 delegados que totalizan 4.000 persona en el operativo de elecciones en toda la provincia de Río Negro.

Además, la funcionaria confirmó que cada mesa se ubicará en un aula del establecimiento, con dos “cabinas de votación”. Las mismas, de papel, se instalarán arriba de mesas y en un lugar que ofrezca privacidad a los electores para cuando tengan que emitir su voto.

Los “lugares de votaciones” serán las aulas de las escuelas, que exigirán limitaciones en su ingreso o movimiento por su espacio. Accederán los dos electores para votar mientras que el resto hará fila afuera de la misma a la espera de su turno.

Habrá una tercera “cabina de votación”, denominada “accesible” -también de madera y con patas, destinada especialmente a los votantes con dificultades de movilidad y que su sufragio requiera salirse del aula.

En cada mesa existirá un talonario con 365 Boletas Únicas de Papel (BUP), considerando el registro total de 350 electores y un remanente frente a eventuales pedidos de votantes para reemplazar la entrega inicial y, para eso, la misma debe entregarse al presidente de la mesa.

Como toda novedad, el uso de la BUP genera dudas y, entre ellas, la forma de indicar la voluntad de voto.

La Cámara Electoral Nacional aludió a consultas en ese sentido y, puntualmente, por una acción de una ciudadana de Entre Ríos.

El voto valido será considerado “cualquier marca dentro del casillero”, aclarándose que el resto de la evaluación o interpretación recaerá en las autoridades de la mesa, con los fiscales.

Puntualmente, si hay coincidencias en la convalidación de un voto en la mesa, no habrá ninguna actuación de la Justicia, que se reserva esa intervención si existen diferencias y se expresa con alguna impugnación.

El recuento de la Boleta Única también anticipa cambios importantes, considerando que ya no estarán las tradicionales agrupaciones por boletas para luego contarlas por fuerza política. Para simplificar el proceso, entre los útiles, la Justicia agrega una plantilla grande para incorporar cada voto por Senadores y por Diputados.

El registro de los votos -según el punteado sugerido- se prevé con las formas de los “palillos” del truco por grupo de cinco.

El escrutino provisorio del domingo corresponde al Ministerio del Interior, con la participación de Correo Argentino, mientras que el definitivo pertenece a la Justicia Electoral, que se iniciará en la tarde del martes y se estima su conclusión durante la semana.