Emergencia habitacional en Bariloche: los concejales volvieron a convocar a la presidenta del Instituto de Tierras

Los concejales decidieron reiterar la convocatoria de Paula Meira, la presidenta del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para responder varios interrogantes sobre la situación habitacional de Bariloche.

La funcionaria había sido citada para este martes pero en su lugar, concurrieron Claudia González, abogada del Instituto, y Linda López, la jefa del Banco de Tierras. El concejal del oficialismo Carlos Sánchez argumentó que la presencia de estas dos trabajadoras obedecía a la necesidad de responder sobre un caso puntual de emergencia habitacional. El argumento generó malestar entre los concejales de la oposición.

La concejal del Frente de Todos, Julieta Wallace, sugirió no hacer preguntas a las empleadas del instituto para «no hacerlas pasar un mal momento». «No van a tener respuestas. Lo que necesitamos son respuestas políticas y no técnicas. Para eso fue convocada Meira que no entiende bien cuál es su rol«, apuntó Wallace y enumeró un sinfín de consultas para la funcionaria, entre la falta de ejecución del presupuesto, una transferencia al organismo de 8 millones de pesos, la urbanización Las Morenas «con decenas de convenios firmados aunque no hay estado de avance» y «propuestas concretas para la emergencia habitacional».

Wallace calificó al Instituto Municipal de Tierras y Viviendas como «un área más que es un desastre de esta gestión. Hablamos de otra funcionaria que no quiere dar la cara. Ahora, el presidente de Juntos Somos Río Negro nos dice que vinieron a contestar una solicitud puntual de una vecina. Nos están tomando el pelo. Representan a Juntos en actos con bombos, defienden proyectos, pero cuando hay que poner la cara -porque ciudad se cae a pedazos- se quedan callados».

La concejal Roxana Ferreyra recordó que este viernes, está previsto un encuentro con los vecinos que atraviesan situaciones críticas con los alquileres de viviendas. Por eso, insistió convocar a Meira nuevamente, junto a la jefa de Gabinete, Marcela González Andala. «Ella es la autoridad política máxima por encima del instituto y debe dar respuestas«, consideró Ferreyra.

Ante la ausencia de Meira, el concejal Gerardo Del Río se sumó a las críticas: «Necesitamos que aclare la información que venimos pidiendo hace más de 6 meses. Desde que se fue Giménez, Meira tuvo una sola reunión en la que nosotros (los concejales) le tuvimos que informar qué se hacía dentro del instituto«.

En ese momento, aclaró, la funcionaria municipal pidió un mes de plazo a los concejales «para analizar la situación del instituto y evaluar de qué manera se iba a abordar la temática y avanzar con el trabajo. Entendimos que era buena oportunidad para que venga ahora a dar precisiones».