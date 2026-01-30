Emergencia hídrica: Dragan sectores del río Neuquén para que haya agua en tres ciudades

En una temporada estival marcada por la baja en los caudales, en el río Neuquén se ejecutan tareas de dragado para garantizar el agua potable destinada a las ciudades de Cutral Co, Plaza Huincul y Andacollo. Así lo informó desde el EPAS, organismo encargado de brindar el liquido para la población. Los trabajos apuntan a incrementar el agua en los sistemas de bombeo cuando además, el consumo crece de manera exponencial.

Las temperaturas elevadas por varios días consecutivos trae aparejado un alto consumo de agua entre la población. Como contrapartida, el caudal -en este caso del río Neuquén– es bajo y cuando esto ocurre se dificulta la succión del líquido con los equipos de bombeo porque no es suficiente para que puedan operar de manera normal. Si a esta situación se le suma la turbidez del agua, las dificultades se acrecientan.

Ante este panorma y con la emergencia hídrica vigente, las autoridades provinciales buscan asegurar los caudales requeridos. Entre las medidas que pusieron en marcha figura la de dragar el río Neuquén. Para ello, entre la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, el EPAS y la subsecretaría de Recursos Hídricos, trabajan sobre el curso de agua, pero donde están los sistemas de bombeo.

Se informó que, para el caso de Cutral Co y Plaza Huincul, se resolvió ejecutar un azud -como ya se hizo en otros veranos con similares condiciones- para aumentar el volumen disponible. Esta maniobra consiste en construir una barrera con el fin de facilitar el desvío de parte del caudal. De este modo, los equipos de bombeos cuentan con la cantidad suficiente para enviar a la planta potabilizadora.

Por parte, se indicó que si los niveles del río siguen en descenso, habrá otras tareas adicionales que garanticen el correcto funcionamiento de las bombas impulsoras. Todos estos trabajos implican la participación de dos retroexcavadoras, sobreoruga; dos camiones volcadores con capacidad de 15 a 18 metros cúbicos y una cargadora frontal con pala de tres metros cúbicos, se indicó oficialmente.

El personal del Epas, es el encargado de supervisar los trabajos en el acueducto Buena Esperanza (en el río Neuquén). La importancia de este sistema de producción de agua potable radica en que es más que provee de mayor cantida de líquido para los habitantes de Cutral Co y Plaza Huincul.

El otro sistema es el ducto Los Barreales, aunque abastece en menor cantidad: son 1.900 metros cúbicos por hora los de Buena Esperanza y 600 metros cúbicos por hora de Barreales. El organismo informó que «se trabaja al límite».

El panorama es similar en Andacollo en el sistema de bombeo principal que se encuenta en Huaraco, y en los pozos filtrantes cercanos. Las medidas en este caso son de canalización y profundizaciín del cauce del río en estos sistemas de captación. El municipio de Andacollo ofreció los choferes que operan las maquinarias, según lo indique el Epas y Recursos Hídricos.