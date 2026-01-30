La reparación de la calle Alderete de Neuquén pronta a estrenarse: cuándo se terminaría la obra

Las obras sobre la calle Alderete, entre Villegas e Illia, en la ciudad de Neuquén mostraron un gran avance. Tras producirse un socavón en noviembre del 2025, la reconstrucción de la calzada continúa y está pronta a terminarse.

Según informaron a Diario RIO NEGRO, las reparaciones en frente al Parque Jaime de Nevares comenzaron los primeros días de diciembre y que aproximadamente estarán terminadas en 10 días.

De acuerdo a la información trascendida, el acueducto pluvial construido por el municipio tenía ranuras en su estructura. Después de las intensas lluvias a fines de noviembre, el agua se filtró por un terreno y, como el suelo de la cuadra es arenoso, terminó arrastrando el pavimento.

Cómo avanzan las obras en la calle Alderete de Neuquén

Desde principios de diciembre, la municipalidad está realizando las reparaciones de la calle. «Se rehízo el pluvial, se arreglaron todas las infraestructuras de agua, de cloacas, se revisó el gas y se fue rellenando todo el terreno», contó el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola.

Nicola también dijo que el caño de agua dañado fue arreglado por el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) y que el terreno inundado tuvo que rehacer un muro de contención.

Se realizaron desvíos sobre Alderete, en la cuadra de Villegas hasta Illia, para impedir el paso de vehículos mientras avanza la obra. «Faltan los últimos ajustes en una esquina para terminar de hacer el relleno y y rehacer la calle arriba», afirmó el secretario.

Las obras para la reconstrucción de la calle empezaron los primeros días de diciembre. Foto: Matías Subat.

Drenaje de agua en Neuquén: activan operativo de limpieza ante el alerta de lluvia

El 30 de noviembre cayeron casi 50 milímetros (mm) de lluvia en solo una hora y, si bien algunas zonas tuvieron problemas, el agua pudo drenarse rápidamente.

Frente a las tormentas que azotarán parte de la región en los próximos días, es necesario un sistema de drenaje eficiente. La municipalidad de Neuquén comenzó con un operativo de limpieza de los canales a cielo abierto de la capital antes de la temporada de lluvias, prevista para marzo.

El trabajo empezó en enero y se extenderá hasta abril. Intentará abarcar más de 300 kilómetros de canales distribuidos en distintos sectores de la capital. La ciudad tiene dos cursos principales que desembocan en el río Limay, el canal Villa María y el arroyo Durán.

Además, hay una extensa red de desagües pluviales abiertos y cerrados que conforman el sistema de drenaje urbano. Con retroexcavadoras y camiones, se están retirando distintos elementos que impiden la libre circulación del agua, como vegetación, residuos flotantes y sedimentos.