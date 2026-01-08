Emergencia hídrica en Neuquén: el consumo de agua duplicó los niveles por la ola de calor

El gerente de Servicio Interior del EPAS, Juan Vassallo, advirtió que la demanda alcanzó los 800 litros diarios por persona, superando ampliamente la capacidad de los sistemas de distribución. El funcionario solicitó extremar el cuidado del recurso y priorizar el uso humano ante el pronóstico de temperaturas superiores a los 40 grados.

El funcionario informó sobre la crítica situación que atraviesan los sistemas de distribución de agua en la provincia. Explicó que el diseño de las plantas contempla un máximo de 600 litros por habitante, un valor que fue ampliamente superado por el uso irracional durante las jornadas de calor extremo.

Señaló que el consumo excesivo afecta principalmente a los vecinos de las zonas altas. «Las zonas bajas que tienen buena presión y buen caudal se consumen el agua de las zonas altas porque el sistema ya no puede abastecer normalmente», sentenció el gerente para explicar la falta de suministro en ciertos sectores.

Recomendaciones ante el calor extremo y el pico de demanda

El titular del EPAS solicitó a la población limitar el uso del agua exclusivamente a la higiene, alimentación y bebida. Recomendó evitar el riego excesivo y sugirió realizar las actividades de mayor consumo durante la madrugada, cuando el sistema logra recuperarse naturalmente.

«Hacemos hincapié en que se haga un uso esencial; todo lo que es lavado de ropa o llenado de piletas debe postergarse», comentó Vassallo respecto a las conductas habituales de los usuarios. También remarcó la importancia de mantener el agua de las piscinas con químicos para evitar el recambio total de los tanques.

El gerente explicó que los tanques domiciliarios deben garantizar una autonomía de al menos seis horas. Sin embargo, advirtió que el consumo extremo entre las 10:00 y las 18:00 horas impide que las reservas se mantengan estables, provocando el vaciamiento de las redes.

Comparación internacional y el valor del recurso

Comparó la realidad local con otros países para ilustrar el nivel de derroche en la región. «En Israel usan el agua con 250 litros habitante día y no tienen problema; nosotros estamos en el orden de 800», puntualizó el funcionario sobre el contraste cultural frente al recurso.

El funcionario recordó que el agua tiene un costo de potabilización y distribución que debe ser valorado por la sociedad. Aseguró que estar rodeados de ríos con caudales óptimos no justifica el uso indiscriminado, ya que la infraestructura sanitaria tiene límites técnicos y financieros.

Finalmente, apeló a la solidaridad entre vecinos para denunciar actos de derroche ante las autoridades municipales. «El agua que yo derrocho se la estoy quitando a otro usuario, a otro vecino se la estoy quitando», concluyó el gerente del EPAS, instando a un cambio de paradigma en el consumo cotidiano