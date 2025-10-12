«Emocionantes oportunidades»: el embajador de Estados Unidos sobre la reunión de Javier Milei y Donald Trump

Este martes, el presidente Javier Milei se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca. Previo a este encuentro, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas brindó su opinión y aseguró que «¡Se avecinan nuevas y emocionantes oportunidades para ambas naciones!«.

A través de su cuenta en «X», el embajador estadounidense expresó: “Nos comprometemos a fortalecer los lazos entre Estados Unidos y Argentina, fomentando la inversión y el comercio, respetando siempre la soberanía argentina. ¡Se avecinan nuevas y emocionantes oportunidades para ambas naciones!“.

pic.twitter.com/XRVJz5Ujmk — Peter Lamelas, MD, MBA (@pldocmd) October 12, 2025

Esto en referencia al encuentro que tendrá Javier Milei con Donald Trump para ratificar la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos.

El itinerario de Javier Milei en Estados Unidos: quienes viajan con el presidente

Según se pudo conocer, Javier Milei llegará a DC el lunes por la noche y estará acompañado por:

Karina Milei, secretarioa General de la Presidencia

Luis Caputo, ministro de Economía

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad

Manuel Adorni, vocero presidencial

Santiago Bausilli, titular del BCRA

En Washington los esperan el canciller Gerardo Werthein y Alex Oxenford, embajador de Argentina en Estados Unidos.

Tanto la comitiva, como el presidente, se hospedarán en Blair House. Se trata de una mansión que está ubicada frente a la Casa Blanca, en la esquina de Pensilvania Avenue y 17 street. Allí se hospedaron, años atras, Mauricio Macri y Fernando de la Rua.

La visita del presidente a la Casa Blanca incluye una reunión en el Salón Oval y un almuerzo de trabajo con el formato protocolar de 1+6: Milei será flanqueado por Werthein, Caputo, Bullrich, Karina Milei, Bausilli y Oxenford.