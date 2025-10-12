ESCUCHÁ RN RADIO
«Emocionantes oportunidades»: el embajador de Estados Unidos sobre la reunión de Javier Milei y Donald Trump

El encuentro se dará este martes 14 de octubre. Será en Washington luego de la visita de Donald Trump a Egipto.

Redacción

Por Redacción

Este martes, el presidente Javier Milei se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca. Previo a este encuentro, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas brindó su opinión y aseguró que «¡Se avecinan nuevas y emocionantes oportunidades para ambas naciones!«.

A través de su cuenta en «X», el embajador estadounidense expresó: “Nos comprometemos a fortalecer los lazos entre Estados Unidos y Argentina, fomentando la inversión y el comercio, respetando siempre la soberanía argentina. ¡Se avecinan nuevas y emocionantes oportunidades para ambas naciones!“.

Esto en referencia al encuentro que tendrá Javier Milei con Donald Trump para ratificar la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos.

El itinerario de Javier Milei en Estados Unidos: quienes viajan con el presidente

Según se pudo conocer, Javier Milei llegará a DC el lunes por la noche y estará acompañado por:

  • Karina Milei, secretarioa General de la Presidencia
  • Luis Caputo, ministro de Economía
  • Patricia Bullrich, ministra de Seguridad
  • Manuel Adorni, vocero presidencial
  • Santiago Bausilli, titular del BCRA

En Washington los esperan el canciller Gerardo Werthein y Alex Oxenford, embajador de Argentina en Estados Unidos.

Tanto la comitiva, como el presidente, se hospedarán en Blair House. Se trata de una mansión que está ubicada frente a la Casa Blanca, en la esquina de Pensilvania Avenue y 17 street. Allí se hospedaron, años atras, Mauricio Macri y Fernando de la Rua.

La visita del presidente a la Casa Blanca incluye una reunión en el Salón Oval y un almuerzo de trabajo con el formato protocolar de 1+6: Milei será flanqueado por Werthein, Caputo, Bullrich, Karina Milei, Bausilli y Oxenford.


