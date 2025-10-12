«Emocionantes oportunidades»: el embajador de Estados Unidos sobre la reunión de Javier Milei y Donald Trump
El encuentro se dará este martes 14 de octubre. Será en Washington luego de la visita de Donald Trump a Egipto.
Este martes, el presidente Javier Milei se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca. Previo a este encuentro, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas brindó su opinión y aseguró que «¡Se avecinan nuevas y emocionantes oportunidades para ambas naciones!«.
A través de su cuenta en «X», el embajador estadounidense expresó: “Nos comprometemos a fortalecer los lazos entre Estados Unidos y Argentina, fomentando la inversión y el comercio, respetando siempre la soberanía argentina. ¡Se avecinan nuevas y emocionantes oportunidades para ambas naciones!“.
"Looking forward to the meeting between President Trump and President Milei on October 14th. We're committed to strengthening U.S.-Argentina ties, fostering investments and trade, while always respecting Argentina's sovereignty. Exciting new opportunities ahead for both nations!"
Esto en referencia al encuentro que tendrá Javier Milei con Donald Trump para ratificar la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos.
El itinerario de Javier Milei en Estados Unidos: quienes viajan con el presidente
Según se pudo conocer, Javier Milei llegará a DC el lunes por la noche y estará acompañado por:
- Karina Milei, secretarioa General de la Presidencia
- Luis Caputo, ministro de Economía
- Patricia Bullrich, ministra de Seguridad
- Manuel Adorni, vocero presidencial
- Santiago Bausilli, titular del BCRA
En Washington los esperan el canciller Gerardo Werthein y Alex Oxenford, embajador de Argentina en Estados Unidos.
Tanto la comitiva, como el presidente, se hospedarán en Blair House. Se trata de una mansión que está ubicada frente a la Casa Blanca, en la esquina de Pensilvania Avenue y 17 street. Allí se hospedaron, años atras, Mauricio Macri y Fernando de la Rua.
La visita del presidente a la Casa Blanca incluye una reunión en el Salón Oval y un almuerzo de trabajo con el formato protocolar de 1+6: Milei será flanqueado por Werthein, Caputo, Bullrich, Karina Milei, Bausilli y Oxenford.
