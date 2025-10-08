Empezaron las inscripciones para estudiar ingeniería en la UTN FRN, en Plaza Huincul

La facultad Regional del Neuquén de la UTN tiene su sede central en Plaza Huincul (Foto: gentileza)

El proceso de inscripción para las carreras de Ingeniería en la facultad Regional del Neuquén de la UTN, con sede en Plaza Huincul ya está en marcha. Se pueden cursar las ingenierías en Electrónica y en Química para el ciclo lectivo que se iniciará el 9 de marzo de 2026. Las y los ingresantes participarán del programa de acompañamiento que será virtual y reemplaza al seminario que se dictaba hasta este año.

Desde la UTN -FRN se informó que desde ahora y hasta el 12 de diciembre está abierta la inscripción para las dos carreras de grado. Se recordó que en los dos casos, la formación cuenta con un título intermedio. A diferencia de los años anteriores, para el ciclo lectivo 2026 que empezará el 9 de marzo está previsto un programa de Acompañamiento a Ingresantes a Carreras Tecnológicas (PAICAT), que reemplaza al seminario universitario.

Este programa será virtual y está previsto desde el 26 de enero y el 24 de febrero de 2026. Se busca que en esta instancia las y los estudiantes puedan fortalecer las competencias básicas y favorecer el desempeño en las carreras de Ingeniería.

Desde la casa de altos estudios se especificó que aquellos estudiantes egresados del nivel medio con un promedio general igual o mayor a 9, podrán solicitar el ingreso por promedio destacado. Se gestiona mediante el envío de una nota a la Secretaría Académica, con la certificación autenticada de la escuela de origen.

En este caso, aquellos que accedan deberán asistir únicamente al taller de Ambientación Universitaria, aunque se recomienda que puedan cursar los módulos del programa PAICAT.

Albergues estudiantiles universitario

La UTN – FRN cuenta con residencias universitarias destinadas a aquellos alumnos que no vivan en la comarca petrolera y con escasos recursos económicos para afrontar un alquiler. Se puede gestionar una beca para el alojamiento y en este caso, el trámite de solicitud se tiene que realizar ante la secretaría de Bienestar Estudiantil.

En cuanto a las inscripciones a las carreras de grado será virtual en la página oficial de la UTN – FRN en la siguiente dirección: https://inscripcion.frn.utn.edu.ar/

El proceso consiste en completar el formulario de inscripción disponible en la página oficial; se debe adjuntar en formato PDF la fotocopia legalizada del DNI de ambos lados; constancia de alumno regular; título en trámite; materias adeudadas o título secundario o analítico legalizado.

Todas las legalizaciones deberán efectuarse en Juzgado de Paz o en una escribanía pública. La facultad notificará la aceptación de la inscripción al correo electrónico que cada postulante declare.

Aquellas personas interesadas en obtener más información, se pueden acercar a la sede central de la UTN, situada en avenida Rotter sin número, en el barrio Uno de Plaza Huincul. El teléfono disponible es el fijo: 0299 4961162, en el interno 18 o escribir a preinscripcion@frn.utn.edu.ar