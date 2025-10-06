Inscripciones escolares 2026 en Neuquén: comenzó secundario y se definieron los turnos para inicial y primaria

Autoridades del Ministerio de Educación informaron que este lunes comenzó la inscripción en línea para el ciclo lectivo 2026 del nivel Secundario, destinada a estudiantes que se encuentran dentro de las prioridades 1, 2 y 3. En tanto, los trámites para ingresantes de nivel Inicial y Primaria se desarrollarán en noviembre, según el cronograma oficial.

El proceso de inscripción se realiza de manera online a través del portal https://inscripciones.neuquen.edu.ar/, donde las familias pueden consultar requisitos, fechas y la priorización que corresponde a cada estudiante.

Desde el ministerio destacaron la importancia de contar con un correo electrónico activo para recibir notificaciones y agilizar la comunicación con las instituciones educativas.

Durante todo el período de inscripciones, las escuelas y sedes de Supervisión atenderán consultas de manera presencial en horarios establecidos, además de habilitar una mesa de ayuda online para resolver dudas o inconvenientes.

Para consultas en casos específicos:

En los CPEM , se recibirán llamadas de 8.30 a 15 y mensajes por WhatsApp las 24 horas en los números 2995907284 y 2996205833 .

, se recibirán llamadas de 8.30 a 15 y mensajes por WhatsApp las 24 horas en los números y . En las escuelas técnicas (EPET) y agropecuarias (EPEA), las consultas se atenderán vía WhatsApp en 2995482242 y 2995867719.

Fechas de inscripción según prioridad en Secundario

6 y 7 de octubre: prioridad 1, 2 y 3

prioridad 1, 2 y 3 10 al 16 de octubre: prioridad 4 (egresados de escuelas que derivan y residentes en radio escolar)

prioridad 4 (egresados de escuelas que derivan y residentes en radio escolar) 25 al 28 de octubre: prioridad 5

prioridad 5 31 de octubre al 4 de noviembre: prioridad 6

El orden de prioridades, establecido en la Resolución 1278/24, es el siguiente:

Estudiantes del radio escolar con discapacidad certificada por organismos oficiales. Estudiantes afectados por cambio de residencia por violencia familiar. Estudiantes con hermanos en el establecimiento o hijos del personal de la escuela. Egresados de nivel Primario residentes en el radio escolar con cambio de domicilio dentro de los últimos seis meses. Egresados de escuelas derivantes que no viven en el radio escolar. Estudiantes no egresados de escuelas derivantes y que no residen en el radio escolar.

Cuándo son las inscripciones para nivel inicial y primaria

Para nivel Inicial, las inscripciones serán del 4 al 7 de noviembre, y para nivel Primaria, del 10 al 14 de noviembre.

Una vez finalizado el proceso, las escuelas asignarán las vacantes y notificarán el resultado a través del correo electrónico registrado durante la inscripción.