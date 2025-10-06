Inscripciones escolares 2026 en Neuquén: comenzó secundario y se definieron los turnos para inicial y primaria
Las familias deberán registrar a sus hijos según las prioridades establecidas por el Ministerio de Educación, mientras que las escuelas ofrecerán asistencia presencial y virtual para resolver dudas.
Autoridades del Ministerio de Educación informaron que este lunes comenzó la inscripción en línea para el ciclo lectivo 2026 del nivel Secundario, destinada a estudiantes que se encuentran dentro de las prioridades 1, 2 y 3. En tanto, los trámites para ingresantes de nivel Inicial y Primaria se desarrollarán en noviembre, según el cronograma oficial.
El proceso de inscripción se realiza de manera online a través del portal https://inscripciones.neuquen.edu.ar/, donde las familias pueden consultar requisitos, fechas y la priorización que corresponde a cada estudiante.
Desde el ministerio destacaron la importancia de contar con un correo electrónico activo para recibir notificaciones y agilizar la comunicación con las instituciones educativas.
Durante todo el período de inscripciones, las escuelas y sedes de Supervisión atenderán consultas de manera presencial en horarios establecidos, además de habilitar una mesa de ayuda online para resolver dudas o inconvenientes.
Para consultas en casos específicos:
- En los CPEM, se recibirán llamadas de 8.30 a 15 y mensajes por WhatsApp las 24 horas en los números 2995907284 y 2996205833.
- En las escuelas técnicas (EPET) y agropecuarias (EPEA), las consultas se atenderán vía WhatsApp en 2995482242 y 2995867719.
Fechas de inscripción según prioridad en Secundario
- 6 y 7 de octubre: prioridad 1, 2 y 3
- 10 al 16 de octubre: prioridad 4 (egresados de escuelas que derivan y residentes en radio escolar)
- 25 al 28 de octubre: prioridad 5
- 31 de octubre al 4 de noviembre: prioridad 6
El orden de prioridades, establecido en la Resolución 1278/24, es el siguiente:
- Estudiantes del radio escolar con discapacidad certificada por organismos oficiales.
- Estudiantes afectados por cambio de residencia por violencia familiar.
- Estudiantes con hermanos en el establecimiento o hijos del personal de la escuela.
- Egresados de nivel Primario residentes en el radio escolar con cambio de domicilio dentro de los últimos seis meses.
- Egresados de escuelas derivantes que no viven en el radio escolar.
- Estudiantes no egresados de escuelas derivantes y que no residen en el radio escolar.
Cuándo son las inscripciones para nivel inicial y primaria
Para nivel Inicial, las inscripciones serán del 4 al 7 de noviembre, y para nivel Primaria, del 10 al 14 de noviembre.
Una vez finalizado el proceso, las escuelas asignarán las vacantes y notificarán el resultado a través del correo electrónico registrado durante la inscripción.
