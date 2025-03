Empezaron los operativos para evitar la venta ilegal de bebidas alcohólicas en Cutral Co

Hubo operativos de bebidas alcohólicas en Cutral Co (Foto: archivo/ gentileza)

El control de la venta de bebidas alcohólicas en lugares habilitados y en horarios permitidos empezó a aplicarse mediante operativos conjuntos entre el municipio y la Policía, en Cutral Co. Ante, el reclamo de vecinos y la puesta en marcha de las inspecciones ya hubo decomisos. La venta está permitida hasta las 23 y se siguen recibiendo las denuncias en la línea telefónica habilitada para tal fin.

La aplicación de estos controles se ejecutan entre la subsecretaría de Comercio y Bromatología, el Juzgado de Faltas de Cutral Co y la Policía. El decomiso de bebidas alcohólicas se concretó porque se constató que se hacía en horarios no permitidos o en locales no habilitados. El personal involucrado en las tareas de decomiso se hicieron en distintos barrios cutralquenses.

La queja y reclamo de parte de vecinos que demandaban intervención municipal por la venta ilegal de alcohol, terminó con la puesta en marcha de los operativos. Hubo situaciones diferenciadas porque se registraron en locales habilitados, pero que el expendio se hacía después de las 23.

«La venta de alcohol debe realizarse en comercios autorizados y hasta las 23«, recordó la subsecretaria de Comercio y Bromatología, Yulieth Rodríguez. La funcionaria hizo un llamado de atención no solo para las personas encargadas de la venta, sino que alcanza a quienes compren en lugares clandestinos, debido a la nueva normativa en vigencia.

Desde la subsecretaría se recordó que está en marcha la línea telefónica que de manera anónima permite realizar las denuncias, de forma anónima y se garantiza la confidencialidad del denunciante. Se insistió que la guardia de Bromatología funciona las 24 horas y los siete días de la semana. El número es el 2995532521.

Una vez que se detectaron los lugares, se hicieron los operativos y se secuestraron las bebidas. La mercadería incautada tuvo diferentes destinos. «Las alcohólicas y energizantes fueron desechadas. Las aguas, sodas, y jugos fueron destinados a Desarrollo Social», confirmó la jueza de Faltas, Anta Stempin.

Una vez más que se recordó que aquellos comerciantes que quieran dedicarse a la venta de este tipo de bebidas alcohólicas, se debe cumplir con las normativas en vigencia.