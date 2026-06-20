Proyecto GNL: Plaza Huincul brinda apoyo y se prepara con infraestructura y capacitación

Plaza Huincul trabaja para aprovechar al máximo la ventana que se abre en el proyecto de Gas Natural Licuado -GNL-. El municipio trabaja para constituirse como el eje logístico clave y poder dotar de mano de obra calificada al sector.

La proximidad de los bloques en la formación Vaca Muerta como Las Tacanas, Meseta Buena Esperanza y Aguada Villanueva Norte permite pensar en el desarrollo del parque industrial de 395 hectáreas para ofrecer a las empresas de logística y servicios.

Ni bien se empezó a mencionar el proyecto de GNL y la incorporación de las tres áreas cercanas a Plaza Huincul y Cutral Co para incorporarse al desarrollo de Vaca Muerta, en el municipio hubo un poco de cautela. En cambio, ahora, respaldan sin objeciones la propuesta que el gobernador Rolando Figueroa envió a la Legislatura.

El intendente Claudio Larraza analizó la oportunidad que calificó como histórica para el crecimiento que se avisora y explicó que ya está en el sendero de la capacitación de mano de obra calificada. «No somos improvisados, Huincul coadministra el yacimiento El Mangrullo, pero además es cuna del Pozo 1, todo se originó a partir de ese pozo, y concentra un grupo de pymes de servicios petroleros», apuntó.

Mientras la propuesta está en análisis de los diputados privinciales, Larraza explicó que «tenemos buenas condiciones para afrontar este desafío, que redunde en trabajo y oportunidades para nuestros vecinos». Para el jefe comunal, no hay especulación ni aventura en el GNL y resaltó que «trabajamos con mucha seriedad, con mucha prudencia, porque estamos hablando del futuro de los neuquinos».

Por esta razón espera que la iniciativa salga aprobada de la Legislatura. «Estamos hablando de un proyecto competitivo a nivel mundial, con una inversión que rondaría los 25 mil millones de dólares, que prevé un crecimiento importante para nuestra región, y que generaría un importante volumen de exportación», sumó.

Concluyó que «entendemos que es un proyecto beneficioso para la comarca y la provincia en general. Debemos aprovechar la ventana de tiempo que le queda a los hidrocarburos, y en ese marco, resolver las mejores oportunidades de desarrollo y crecimiento».

Sobre los trabajos que se impulsan en el parque industrial de Huincul, el intendente refirió que desde 2023, se ejecutan tareas de dotación de infraestructura de servicios para que -dada la cercanía de Las Tacanas I y II, Meseta Buena Esperanza I y II y Aguada Villanueva Norte – sea un lugar que genere atractivo para las empresas.

Este parque está situado en inmediaciones de la Ruta 22, antes del ingreso a Plaza Huincul por lo que es un sitio que ´puede favorecer que se asienten las actividades vinculadas con la industria energética, la logística y los servicios.

«Proponemos una infraestructura acorde para las empresas que decidan radicarse, en ese aspecto la ciudad venía muy postergada», apuntó. Huincul forma parte del Plan Provincial Industrial (PPI). «Estamos desarrollando una gran tarea conjunta con el gobierno provincial para atraer inversiones y generar arraigo con empleo local, en un predio de 395 hectáreas que brindará todos los servicios y comodidades», subrayó.

En esta misma línea, también destacó que la capacitación y la formación de la mano de obra local calificada es fundamental. Recordó que en Huincul existe una delegación del Instituto Vaca Muerta, la única en el interior provincial.