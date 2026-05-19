Una pediatra deberá capacitarse y hacer tareas comunitarias por la muerte de una niña de 6 años en Viedma

La audiencia se realizó en Viedma y la profesional participó de manera virtual desde Tierra del Fuego. Foto Ilustrativa.

La Justicia de Viedma resolvió imponer pautas de conducta a una médica pediatra acusada de homicidio culposo por la muerte de una niña de seis años ocurrida en junio de 2023 en el hospital Artémides Zatti. La decisión se dio en el marco de una suspensión de juicio a prueba solicitada por la querella y acompañada por la Fiscalía.

La resolución fue notificada este lunes y establece que la profesional deberá cumplir durante dos años una serie de condiciones vinculadas a capacitación médica, tareas comunitarias, supervisión judicial y el pago de una indemnización a la familia de la víctima.

Según la acusación sostenida por el Ministerio Público Fiscal y la querella privada, el hecho ocurrió el 12 de junio de 2023, cuando la médica habría otorgado “un alta precoz” a la niña sin profundizar el diagnóstico, sin disponer su internación y sin indicar tratamiento antibiótico.

De acuerdo con la imputación, esa conducta “habría generado la ausencia de un tratamiento adecuado que, horas más tarde, produjo su fallecimiento”.

Las condiciones que deberá cumplir

La audiencia se realizó el pasado 12 de mayo. La profesional participó por Zoom desde Tierra del Fuego, provincia donde reside actualmente.

Durante la exposición, el abogado querellante explicó que la causa fue encuadrada como homicidio culposo y señaló que, al no registrar antecedentes penales, resultaba viable una salida alternativa al juicio oral.

Entre las pautas fijadas por el juez, la médica deberá establecer domicilio y presentarse mensualmente ante el Patronato de Presos y Liberados. Además, tendrá que acreditar la realización de un curso de medicina familiar de al menos un año de duración y cumplir 200 horas de trabajo comunitario.

También deberá afrontar una indemnización económica acordada entre las partes, que será abonada conjuntamente con la aseguradora.

El respaldo de Fiscalía y defensa

El Ministerio Público Fiscal adhirió al planteo de la querella y sostuvo que las medidas impuestas buscan fortalecer la capacitación profesional de la imputada y generar una respuesta vinculada al interés social.

La Fiscalía indicó además que las condiciones fueron coordinadas con organismos e instituciones de Tierra del Fuego para garantizar su cumplimiento.

Por su parte, la defensa de la médica también manifestó conformidad con la suspensión de juicio a prueba.

Finalmente, el juez consideró que estaban reunidos los requisitos legales para otorgar la probation y dispuso las pautas de conducta por el término de dos años.