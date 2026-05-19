La 8ª Conferencia Arpel 2026 se realizará en Buenos Aires

El evento se realizará del 1 al 4 de junio, en el hotel Hilton, Buenos Aires. Foto gentileza.

Luego de siete ediciones bienales realizadas en Punta del Este, Lima y Cartagena de Indias, la 8ª Conferencia Arpel 2026, organizada por la Asociación de Empresas de Petróleo, Gas y Energía Renovable de América Latina y el Caribe tendrá lugar del 1° al 4 de junio en el Hotel Hilton Buenos Aires.

La elección de Buenos Aires como sede responde al creciente protagonismo de Argentina en el escenario energético regional, particularmente a partir del desarrollo de Vaca Muerta y del potencial offshore, que han consolidado al país como uno de los puntos de mayor proyección para la industria en la región.

Durante cuatro jornadas, la Conferencia reunirá a CEOs, ministros y secretarios de Estado, parlamentarios, reguladores, representantes de asociaciones intergubernamentales, empresariales y profesionales, así como a ejecutivos de empresas operadoras y proveedoras, académicos, consultores, expertos técnicos y jóvenes profesionales del sector.

Carlos Garibaldi, Secretario Ejecutivo de Arpel, señaló que esta octava edición “se enfocará en analizar cómo fortalecer la competitividad y la sostenibilidad del sector hidrocarburos, en un contexto que exige avanzar en seguridad energética y crecimiento económico para América Latina y el Caribe”.

Entre los disertantes confirmados se destacan Horacio Marín, Presidente del Directorio y CEO de YPF; Ricardo Ferreiro, Presidente de E&P de Tecpetrol; Felipe Bayón, CEO de GeoPark; Javier Rielo, SVP de E&P Américas de TotalEnergies; Cecilia San Román, Presidenta de ANCAP; Julio Friedmann, Gerente General de ENAP, y Patrick Brunings, Ministro de Petróleo, Gas y Ambiente de Surinam.

Además de la participación de Daniel Yergin, vicepresidente del Directorio de S&P Global, quien conversará sobre Geopolítica y Energía.

Empresas, profesionales e instituciones de más de 18 países líderes en la producción de hidrocarburos serán parte de la agenda de la Conferencia Arpel 2026.

Quienes quieran participar de la conversación que reúne a quienes toman decisiones en un contexto geopolítico crucial para los hidrocarburos en la región, tienen tiempo de que sumarse a través de este link: https://www.arpel.org/arpelconferencia .

La agenda contempla

El evento se centrará principalmente sobre perspectivas geopolíticas globales y regionales sobre oferta y demanda de hidrocarburos. Así también, el desarrollo del gas natural, integración regional y oportunidades vinculadas al GNL.

Pondrá el foco en nuevas tendencias en refinación, el potencial en recursos no convencionales y aguas profundas. Cómo así también el riesgos climáticos y de transición energética, y su impacto en la sostenibilidad y el financiamiento del sector.

También se centrará en la tansformación digital, inteligencia artificial y excelencia operativa. La innovación y futuro del trabajo, desde la mirada de universidades, empresas y jóvenes profesionales. Además de los más de 20 paneles y charlas notables, la Conferencia Arpel 2026 incluirá visitas a instalaciones y actividades institucionales de la Asociación.