Puerto Viejo: la reserva natural a escasos kilómetros de Fernández Oro

La reserva municipal Puerto Viejo es un espacio ribereño recuperado en los últimos años gracias al trabajo conjunto entre la organización Guardianes del río Negro y la municiplidad local. La directora de Turismo local, Ivana Ulloa, comentó que “este atractivo natural y turístico se ha convertido en un lugar de encuentro para residentes y visitantes, rodeado de bosque nativo de ribera, humedales, flora y fauna autóctona”.



Dentro de Puerto Viejo se destaca el sector de la bahía, un espacio ideal para la recreación, contemplación del paisaje y caminatas. Adentrándose en la reserva pueden observarse especies nativas y exóticas de vegetación, sauces criollos, árboles históricos y de gran tamaño como lo es un roble ubicado allí.

Una de las fotos finalistas del concurso «Puerto Viejo en foco». (Gentileza: Ilumina Tours)



“Además de aves y fauna característica de la región como cardenales copete rojo, cardenillas, caranchos, churrinches, jotes, búhos, garzas, cisnes de cuello negro y hasta han avistado algún que otro gato montés sudamericano. También en cierta época del año, pueden observarse luciérnagas”, comentó Ulloa.

Más de las fotos finalistas del «Puerto Viejo en foco». (Gentileza: Ilumina Tours)



Desde este lugar se pueden apreciar formaciones geológicas como la Cueva del León, sobre la margen sur de Oro. También se llega donde hay una balsa semi enterrada muy antigua que se conoce como Balsa isla 9, un vestigio de lo que fue el río en el pasado y las características que tenía.

La flora se muestra en el concurso «Puerto Viejo en foco». (Gentileza: Ilumina Tours).



Durante todo el año se desarrollan distintas propuestas recreativas, educativas y medioambientales. Hay caminatas guiadas, cicloturismo, actividades de bienestar como jornadas de yoga. Este año desde el municipio local, se ha avanzado con el turismo educativo recibiendo a escuelas secundarias locales.

Las caminatas, impulsadas por la secretaría de Cultura, Deporte y Turismo, cuentan con recorridos guiados a cargo de referentes de la Asociación Guardianes del río Negro. “Todo esto está hecho para crear un sentido de pertenencia. Este es un pulmón verde que se aprovecha para conectar con la naturaleza”, comentó Pablo Fica miembro de la Asociación Guardianes del río Negro.

La magestuosidad de los claros del río en el concurso «Puerto Viejo en foco». (Gentileza: Ilumina Tours).



“Además hay que tener en cuenta que este es un espacio recuperado, gratuito y público. Creemos que es impotante que las ciudades mantengan estos ecosistemas para darle hogar a la fauna y flora autóctona”, explicó Fica.

“La gente entiende que la caminata tiene un fin, que el estar en una reserva los pone en una posición de control, es una forma efectiva de evitar la tala y la caza indiscriminada. Es importante marcar territorialidad, que el vecino conozca estos espacios para ciudarlos”, concluyó.

Otra de las finalistas del «Puerto Viejo en foco». (Gentileza: Ilumina Tours).



También en el marco del aniversario, se realizó el concurso fotográfico “Puerto Viejo en foco”, organizado por la Dirección de Turismo, Portal de Oro e Ilumina Tours. Algunas de las fotos finalistas ilustran estas páginas. La actividad reunió a fotógrados aficinados y profesionales de Neuquén, Cipolletti, Allen y Fernandez Oro.