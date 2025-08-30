Presuntas coimas en ANDIS: levantaron el secreto bancario y fiscal de Spagnuolo y los dueños de Suizo Argentina

Avanza la investigación del caso de presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad (ANDIS) en la compra de medicamentos. Este sábado la Justicia levantó el secreto bancario y fiscal del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, y de los dueños de la droguería Suizo Argentina.

Según confirmó La Nación a través de fuentes judiciales, la medida también implicar a otros exfuncionarios de ANDIS, como es el caso de Daniel Garbellini.

De parte de la empresa, abarca para las cuentas de Jonathan y Emmanuel Kovalivker, quienes son accionistas de la compañía.

La orden surge tras los largos allanamientos que se llevaron a cabo este viernes en la agencia y en las oficinas de la droguería. Según trascendió, el operativo se extendió hasta altas horas de la noche dado a que no hubo colaboración por parte de Suizo Argentina.

Aún así, los investigadores recopilaron «abundante evidencia digital» en discos rígidos y servidores, en los cuales indagarán si hay indicios de supuesto pago de sobornos.

El levantamiento del secreto bancario y fiscal fue un pedido del fiscal Franco Picardi. Asimismo, el juez Casanello solicitó bloquear el acceso a las cajas de seguridad de las personas bajo investigación.

A su vez, se libraron oficios a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a la Agencina Gubernamental de Ingresos públicos de la Ciudad de Buenos Aires (AGIP) y el Banco Central, entre otros.

Qué lograron encontrar en los allanamientos vinculados a las presuntas coimas en ANDIS

En las viviendas de Nordelta de los hermanos Kovalivker los investigadores detectaron más de 260 mil dólares en efectivo y siete millones de pesos dentro del auto de Emmanuel.

En lo de su hermano, Jonathan, encontraron cajas fuertes vacías y abiertas, y las autoridades sospechan que fueron intervenidas antes del procedimiento.

Estos allanamientos fueron la segunda tanda de operativos desde que trascendieron los audios de Spagnuolo.

También hubo diligencias en la sede central de la ANDIS y en la sede administrativa de la Droguería Suizo Argentina.

En la causa la Justicia intenta determinar un presunto entramado de corrupción a través de grabaciones en la que ex titular del ANDIS vinculó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, su asesor, Eduardo «Lule» Menem», y la droguería Suizo Argentina.

En el contenido de los archivos, se menciona la posibilidad de que los funcionarios reciban un porcentaje de las compras de medicamentos que realiza la ANDIS: es decir, que cobraban coimas para avanzar en las licitaciones.

El gobierno de Javier Milei desmintió el contenido de los audios difundidos y apuntaron que se trata de una operación política en periodo electoral.