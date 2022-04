En Patagonia el 93,5% de las mujeres realiza trabajo no remunerado

En Argentina el 91,6% de las mujeres realiza trabajo no remunerado, en su mayoría actividades domésticas (lavar, planchar, cocinar), de cuidado o voluntario, y en el caso de los varones el porcentaje es de 73,9%. En cambio sólo el 36,9% de las mujeres tiene una ocupación, mientras que el 55,5% de los varones participa del mercado laboral.

Los datos corresponden a la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo realizada en el país en 2021 por el Indec. La muestra incluyó el aglomerado Neuquén-Plottier y también Viedma y Bariloche.

El hecho de que una mayor proporción de mujeres realice trabajo no remunerado hace que la tasa de participación en el trabajo total de ellas sea mayor a la de sus pares varones. Esto significa que las mujeres trabajan más en términos generales, pero por tareas que no son reconocidas socialmente y por las que no reciben un salario.

En el trabajo doméstico, la actividad de las mujeres alcanza casi el 90%, mientras que entre los varones se ubica en el 68,3%. Por su parte, en relación con las tareas de cuidado (apoyo escolar, bañar y darle de comer a niños y niñas, por ejemplo), la participación de las mujeres supera el 30%, en cambio, la de los varones no llega al 19%. Por último, si bien minoritaria, la participación en el trabajo voluntario realizado para la comunidad, para instituciones sin fines de lucro y como apoyo para otros hogares, se encuentra feminizada: la de los varones representa dos tercios de la de las mujeres: 8,9% para mujeres frente a 5,8% para varones.

El trabajo no remunerado se incrementa con la edad, pero también se achican las brechas de género: de 14 a 29 años el 83% de las mujeres se encarga de estas tareas contra el 65,4% de los varones (más de 17 puntos porcentuales de diferencia). En cambio, en los mayores de 65 años, el 94,1% de las mujeres realiza este tipo de trabajo, mientras que en los varones alcanza el 83,1% (la diferencia se reduce a 11 puntos porcentuales).

En todos los niveles educativos la proporción de mujeres en el trabajo total es más elevada que la de los varones. Sin embargo, la diferencia entre unos y otras disminuye a medida que se incrementan las credenciales educativas alcanzadas: a mayor nivel educativo, menor diferencia relativa entre varones y mujeres. Se sabe que quienes terminan absorbiendo estas tareas son mujeres ya que el trabajo del personal de casas particulares está feminizado: 96,5% son mujeres.

En Patagonia

En la región Patagónica el 93,5% de las mujeres realizan tareas no remuneradas, mientras que en los varones el porcentaje es de 76,6%.

Además de las zonas de Río Negro y Neuquén relevadas se tomó una muestra en Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, Rawson-Trelew, en Río Gallegos y en Ushuaia- Río Grande. De las 28.520 viviendas alcanzadas en todo el país, 4.110 fueron del sur. La tasa de respuesta del hogar fue del 64,9%.