En plena guerra en Medio Oriente, el Gobierno de Javier Milei firmará una declaración conjunta con Estados Unidos

En pleno conflicto con Medio Oriente, se realiza una cumbre sobre seguridad hemisférica convocada por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth. Reúne a representantes de los países considerados aliados por Donald Trump. Por parte de Argentina, asistió el ministro de Defensa, Carlos Presti.

Según se supo concurrieron unas 15 delegaciones en Washington.

Qué trata el encuentro donde participa el Gobierno de Milei

El encuentro confirma el alineamiento de la administración de Javier Milei con la gestión deTrump, en un contexto marcado por la intervención en Venezuela y la ofensiva contra Irán. «La reunión tiene como objetivo “intercambiar diagnósticos, coordinar enfoques y explorar mecanismos de cooperación frente a amenazas comunes que afectan la seguridad y la estabilidad continental”, señaló una fuente oficial citada por Infobae.

Según informó el medio de Buenos AIres e encuentro derivará en una una declaración conjunta que sintetizará los consensos alcanzados entre los países participantes.

El encuentro buscó hacer un intercambio de diagnósticos y al análisis de posibles mecanismos de cooperación entre los países asistentes. La Nación señaló que tiene un un formato similar a la que hubo el mes pasado y en la que asistió el vicealmirante Marcelo Dalle Nogare. Inició el mièrcoles y culminará este jueves con una firma de las delegaciones que concurrieron.

Pete Hegseth dijo que mataron a un líder iraní

Pete Hegseth afirmó este miércoles que las fuerzas del país norteamericano mataron al líder de una unidad iraní que había intentado «asesinar» a Donald Trump.

«También ayer, el líder de la unidad que intentó asesinar al presidente Trump fue perseguido y abatido. Irán intentó asesinar al presidente Trump, y este rió último«, se contentó Hegseth durante una conferencia de prensa.

La Administración Trump, en repetidas ocasiones, había acusado a Teherán de planear un atentado contra el mandatario sin presentar prueba alguna.

Cumbre en Miami con Donald Trump

Otro de los movimientos estratégicos impulsados por la Casa Blanca es un encuentro en Estados Unidos donde participarán 12 líderes latinoamericanos, entre ellos Javier Milei.

La cumbre Escudo de las Américas, se realizará este sábado en Miami y busca fortalecer un bloque afín a Washington para frenar el avance de China sobre los recursos y mercados latinoamericanos.