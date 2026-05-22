Río Negro presentó plan para mejorar el acceso al agua en parajes y zonas rurales

La presentación se realizó durante las Jornadas Provinciales de Comisiones de Fomento. Foto: Marcelo Ochoa.

En el marco de las Jornadas Provinciales de Comisiones de Fomento el Gobierno de Río Negro presentó el Plan Integral de Mejoras, una iniciativa impulsada por el Departamento Provincial de Aguas y Aguas Rionegrinas para mejorar el acceso al agua en pequeñas comunas y zonas rurales, especialmente «donde la emergencia hídrica afecta la vida diaria de las familias y la producción».

La propuesta contempla nuevas perforaciones, mejoras en cañerías, instalación de clorinadores y trabajos en salas de bombeo, con el objetivo de transformar la asistencia de emergencia en soluciones más seguras y duraderas.

El superintendente del DPA, Néstor Pérez, explicó que «los técnicos están terminando un informe con las obras que necesitamos hacer y vamos a priorizar las más urgentes para que el verano podamos tener mejor suministro y abastecimiento de agua en todos los parajes».

El funcionario destacó la situación de los pobladores rurales dispersos, que dependen de pozos aislados y jagüeles que muchas veces se secan por completo, afectando tanto la vida cotidiana de las familias como la subsistencia de sus animales.

Pérez detalló además los trabajos que realiza el DPA en distintas regiones de la provincia y enumeró que «se llevaron adelante perforaciones y, en algunos casos, hubo que acarrear agua a granel, en un trabajo conjunto con Aguas Rionegrinas”.

Explicó que los equipos técnicos recorrieron parajes de toda la provincia y que en la Zona Atlántica también fue necesario intervenir de manera urgente. En ese marco, mencionó trabajos en sectores de la Región Sur y en zonas rurales de la Región Andina, para garantizar agua tanto para consumo humano como productivo.

Los ejes del plan oficial

Los tres ejes principales del Plan Integral de Mejoras son:

Resilencia, para contar con sistemas capaces de resistir futuras sequías sin depender exclusivamente de camiones cisternas.

Equidad Territorial, para garantizar el derecho al agua segura en el interior profundo y en los centros urbanos.

Arraigo, entendiendo que el acceso al agua permite que familias, escuelas rurales y pequeños productores puedan permanecer en sus territorios.

Se indicó que «la respuesta provincial frente a la emergencia combina inversión pública, obras de infraestructura y acompañamiento comunitario para promover el uso responsable del recurso».

Están previstas cuatro líneas de acción estructural:

Perforaciones profundas en acuíferos estables para mejorar la seguridad de las fuentes.

Modernización de redes con cañerías de PVC y polipropileno para optimizar la presión y reducir pérdidas.

Instalación de clorinadores automáticos para fortalecer la calidad del agua.

Mejoras eléctricas en salas de bombeo.