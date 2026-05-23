Zona Fría: Axel Kicillof advirtió que podrían haber aumentos de hasta el 100% en Buenos Aires

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a cuestionar los cambios que se proponen en el régimen de Zona Fría y advirtió que la eliminación de los subsidios al gas podría generar aumentos de hasta el 100% en las tarifas. El mandatario enfatizó que la medida dejaría sin tarifa diferencial a más de tres millones de hogares en el país.

Kicillof realizó las declaraciones durante una recorrida por Tornquist. Allí planteó que las bajas temperaturas registradas en distintos puntos de la provincia justifican la continuidad del beneficio tarifario para los usuarios residenciales.

El impacto de la Zona Fría que preocupa en Buenos Aires

“Son las 9 de la mañana, estamos en Tornquist, provincia de Buenos Aires, y está haciendo 4 grados en fin de mayo y así en buena parte del territorio y así marcan las estadísticas”, expresó el mandatario.

El gobernador indicó que en la provincia de Buenos Aires más de un millón de hogares podrían perder el beneficio vinculado a la tarifa diferencial.

Kicillof cuestionó la reforma de Zona Fría y pidió al Senado que frene los cambios en las tarifas de gas.

“Estamos ante una situación muy complicada porque el gobierno de Milei quiere quitar en la zona fría de la provincia de Buenos Aires y de todo el país a más de 3 millones de hogares una tarifa especial que está vinculada justamente a las condiciones climáticas”, afirmó Kicillof.

La discusión por la modificación del esquema tarifario avanzó en la Cámara de Diputados y ahora quedó en manos del Senado. El proyecto impulsado por el oficialismo nacional propone revisar el alcance del régimen y limitar los descuentos en las facturas de gas.

La presión sobre el Senado del peronismo bonaerense

El peronismo bonaerense comenzó a coordinar acciones para intentar frenar la reforma de Zona Fría en el Senado. Intendentes, legisladores y dirigentes del PJ coincidieron en rechazar los cambios que afectan a 90 municipios de la provincia.

La revisión del régimen alcanzaría a ciudades como Mar del Plata, Bahía Blanca, La Plata, Tandil, Olavarría, Azul, Villa Gesell y Pinamar. La ampliación del esquema había sido aprobada en 2021 a partir de un proyecto impulsado por Máximo Kirchner.

“Nos parece un gran error, porque esto va a tener consecuencias de todo tipo sobre una población que está con dificultades para llegar a fin de mes. Yo pensé que ya se había llegado en el termómetro al límite de la crueldad, del abandono, pero evidentemente no”, sostuvo anteriormente Kicillof sobre la reforma.

Según publicó Infobae, el gobernador también anticipó que recurrirá a la Justicia si el Senado aprueba de manera definitiva los cambios en el régimen tarifario. “Hay partes de la ley que están mal directamente, que son ilegales”, dijo.

Kicillof también cuestionó el impacto económico de la medida sobre los usuarios residenciales. “El Gobierno se descarga sobre la gente los problemas que el mismo gobierna genera”, afirmó.