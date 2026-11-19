El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que incluye el oleoducto que une la cuenca neuquina con Sierra Grande y la playa de tanques de Punta Colorada, generó en los últimos veinte meses ingresos fiscales para Río Negro por 53.779 millones de pesos (34,03 millones de dólares). Del monto total la provincia coparticipó a los municipios 14.251 millones de pesos (9 millones de dólares).

El dato fue aportado por Marcelo Ávila, gerenta de Fiscalización de la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro (ARTRN), durante la audiencia pública por Argentina LNG realizada a principios de esta semana en la localidad serrana.

La funcionaria presentó los indicadores de actividad económica registrados a partir de las inversiones energéticas y detalló el control sobre las cadenas de contratistas, acompañando el crecimiento de la actividad y resguardando tanto los recursos como el comercio local.

Los ingresos fiscales corresponden a $40.779 millones de 20 proveedores directos y $13.000 millones de más de 500 subcontratistas de servicios, comercio, logística y gastronomía.

El director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Tributaria, Alejandro Palmieri, señaló que estos datos permiten dimensionar el movimiento que generan las inversiones bajo el marco del RIGI, donde Río Negro lidera el impacto de proyectos en relación con su Producto Bruto Geográfico.

Desde el inicio de las obras energéticas, hace casi dos años, se registró un crecimiento del 7,5% de nuevos contribuyentes a nivel provincial y del 26% en la Zona Atlántica rionegrina.

«Los registros del VMOS constituyen un parámetro objetivo sobre cómo este tipo de desarrollos dinamizan distintos rubros de la economía provincial, un escenario de referencia ante la puesta en marcha de Argentina LNG», indicó.

Por su parte, Ávila detalló que mediante la División Control Tributario de Obras Energéticas, Mineras e Hidrocarburíferas el organismo realiza un monitoreo permanente con auditorías presenciales y cruces sistemáticos sobre más de 950 empresas contratistas y subcontratistas.

«Nuestro trabajo en territorio apunta a acompañar el crecimiento de la actividad verificando que todas las firmas que operan en las obras estén correctamente inscriptas y tributen en igualdad de condiciones en Río Negro, resguardando tanto al comercio local como a los recursos que vuelven a cada municipio» dijo la funcionaria.