La muerte de Alexander Haskin, actor estadounidense que participó en la exitosa serie You de Netflix, generó conmoción en Hollywood. El intérprete, de 38 años, falleció después de ser rescatado del océano en las inmediaciones del famoso muelle de Santa Mónica, en California. Aunque los equipos de emergencia intentaron reanimarlo, no lograron salvarle la vida.

El episodio ocurrió el lunes 16 de noviembre y todavía está rodeado de interrogantes. Según informaron People y Los Angeles Times, la Policía de Santa Mónica abrió una investigación para establecer las circunstancias del fallecimiento. Mientras tanto, un último mensaje que el actor le envió a su padre y las versiones contradictorias sobre lo sucedido despertaron nuevas preguntas.

Cómo murió Alexander Haskin, el actor de You

De acuerdo con el Departamento de Policía de Santa Mónica, el lunes 16 de noviembre, alrededor de las 16:06, los servicios de emergencia recibieron una llamada que alertaba sobre la presencia de un hombre en el agua, cerca del extremo oeste del muelle.

Los equipos de rescate desplegaron un operativo y lograron localizar a Haskin en el océano.

El actor fue trasladado a una embarcación, donde comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar. Los intentos continuaron cuando fue llevado hasta la plataforma del muelle, pero no consiguieron revertir su estado.

Finalmente, los profesionales confirmaron su fallecimiento a las 16:56.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles dejó pendiente la determinación de la causa de muerte hasta completar los estudios correspondientes.

El misterio detrás de la muerte del actor: qué revelaron las cámaras de seguridad

Uno de los aspectos que más llamó la atención fueron las primeras versiones sobre lo ocurrido antes de que Haskin terminara en el agua.

Inicialmente, el portal estadounidense TMZ difundió información sobre una supuesta discusión entre el actor y una mujer, tras la cual habría saltado desde el muelle.

Sin embargo, la Policía de Santa Mónica contradijo esa versión después de analizar las cámaras de seguridad.

Según explicaron las autoridades, las imágenes muestran que Haskin se encontraba solo y que no había interactuado con ninguna persona en los momentos inmediatamente anteriores al incidente.

De esta manera, los investigadores descartaron que existieran evidencias de aquella presunta discusión en los registros analizados.

La investigación continúa abierta y todavía no se informó oficialmente qué provocó que el actor terminara en el océano.

El último mensaje que Alexander Haskin le envió a su padre antes de morir

Otro de los detalles que generó conmoción fue el testimonio de Dana Haskin, padre del actor y exintegrante de la Patrulla de Caminos de California.

En declaraciones a medios estadounidenses, el hombre contó que había recibido un mensaje de texto de su hijo durante la mañana del lunes, pocas horas antes de la tragedia.

Aunque prefirió no revelar su contenido, reconoció que esa última comunicación le dejó numerosos interrogantes.

También explicó que habían mantenido una extensa conversación telefónica el sábado anterior.

Según su relato, Alexander se encontraba de buen ánimo y tenía planes de reunirse con su familia para celebrar el Día de Acción de Gracias.

Su padre aseguró que no había advertido señales de angustia durante los días previos al episodio.

La noticia provocó un profundo impacto entre sus familiares, que todavía intentan comprender qué sucedió.

Quién era Alexander Haskin, el actor que participó en You de Netflix

Alexander Haskin tenía 38 años y había desarrollado una carrera como actor de reparto y figurante en diferentes producciones televisivas estadounidenses.

Entre sus trabajos se encontraban participaciones en You, la popular serie de suspenso psicológico de Netflix, The Rookie y Mayans M.C.

Aunque no había alcanzado papeles protagónicos, había conseguido formar parte de producciones reconocidas internacionalmente.

Antes de ingresar al mundo de la actuación, Haskin había prestado servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde desempeñó tareas de seguridad.

También trabajaba como entrenador personal y mantenía un fuerte interés por el deporte, la nutrición y la música.

Había crecido en Long Beach, California, y estudió música en Long Beach City College antes de comenzar su carrera militar.

Su padre lo recordó como una persona alegre, con sentido del humor y múltiples intereses.

La muerte de Alexander Haskin continúa bajo investigación, mientras las autoridades esperan esclarecer las circunstancias del episodio ocurrido en Santa Mónica.

La muerte de Alexander Haskin, actor estadounidense que participó en la exitosa serie You de Netflix, generó conmoción en Hollywood. El intérprete, de 38 años, falleció después de ser rescatado del océano en las inmediaciones del famoso muelle de Santa Mónica, en California. Aunque los equipos de emergencia intentaron reanimarlo, no lograron salvarle la vida.

El episodio ocurrió el lunes 16 de noviembre y todavía está rodeado de interrogantes. Según informaron People y Los Angeles Times, la Policía de Santa Mónica abrió una investigación para establecer las circunstancias del fallecimiento. Mientras tanto, un último mensaje que el actor le envió a su padre y las versiones contradictorias sobre lo sucedido despertaron nuevas preguntas.