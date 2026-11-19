Anita Espasandín quedó en el centro de la atención mediática después de que trascendieran versiones sobre una supuesta crisis sentimental con Benjamín Vicuña. En medio de las especulaciones que vinculan el desgaste de la pareja con los conflictos familiares del actor y la China Suárez, la empresaria sorprendió con una publicación en Instagram y luego decidió aclarar cómo está realmente su relación.

Según informó PrimiciasYA (A24) este jueves 19 de noviembre, Espasandín compartió un llamativo mensaje después de reunirse con una numeróloga y consultora psicológica. Sin embargo, también se conoció una declaración que cambia el panorama: la empresaria negó que esté atravesando una crisis con el actor chileno.

Qué dijo Anita Espasandín sobre los rumores de crisis con Benjamín Vicuña

El periodista Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live que se comunicó directamente con Anita Espasandín para consultarle sobre las versiones que circularon durante los últimos días.

La respuesta de la empresaria fue breve y contundente.

“Hola Juan, ¿cómo estás? No estamos en crisis”, respondió Anita, según relató el periodista.

Etchegoyen explicó que también le preguntó por qué creía que habían surgido esos rumores, pero no recibió una respuesta adicional.

De esta manera, Espasandín desmintió públicamente las versiones que señalaban un distanciamiento con Vicuña.

El inesperado mensaje de Anita Espasandín que llamó la atención

Antes de conocerse su desmentida, la pareja de Benjamín Vicuña había sorprendido con una publicación en sus historias de Instagram.

En la imagen aparecía acompañada por una numeróloga y consultora psicológica con quien había mantenido un encuentro.

“Hoy conocí a Juli, numeróloga y consultora psicológica, y me acomodó los patitos”, escribió.

La frase llamó la atención porque apareció en medio de las versiones sobre problemas en su relación sentimental.

Sin embargo, Anita no hizo referencia directa a Vicuña ni mencionó ningún conflicto de pareja.

En la misma publicación adelantó que estaba evaluando organizar una actividad junto a la especialista.

“Y es tan lo más que estamos pensando en armar un encuentro de fin de año para hablar un poco del 2027. ¿Les divierte?”, preguntó a sus seguidores.

Aunque algunos interpretaron el mensaje como una reflexión sobre su situación personal, la empresaria no explicó qué temas abordó durante la consulta.

Por qué se habló de una crisis entre Benjamín Vicuña y Anita Espasandín

Las versiones comenzaron a circular después de que Paula Varela brindara información sobre la pareja durante Intrusos, por América TV.

Según la periodista, Anita estaría atravesando cierto desgaste por las dificultades que enfrenta Vicuña en su vínculo familiar con la China Suárez.

“Están atravesando un momento difícil porque todo esto que le pasa a él con sus hijos, a ella la está cansando un poco”, aseguró Varela.

Por su parte, Yanina Latorre también se refirió al tema en Sálvese quien pueda.

“Benjamín no está pasando un buen momento, está trabajando mucho afuera, todo el tema de los hijos, y a Anita le cuesta cada vez más sostener”, sostuvo.

Las declaraciones alimentaron las especulaciones sobre un posible distanciamiento, aunque ninguno de los protagonistas había confirmado problemas en la relación.

Benjamín Vicuña también desmintió la separación

Antes de que Anita Espasandín respondiera a las versiones, Benjamín Vicuña había sido consultado por un cronista de Sálvese quien pueda.

El actor rechazó las versiones de crisis y explicó que sus compromisos laborales lo obligaron a viajar constantemente entre España y Argentina.

“No, eso no es verdad. Estamos bien. He estado trabajando mucho entre España y Argentina, vine toda la semana a ver a mis hijos, pero todo más que bien”, aseguró.

También evitó involucrarse en las polémicas públicas entre la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara.

Vicuña sostuvo que su principal preocupación está relacionada con el bienestar de sus hijos y pidió que los menores no sean involucrados en conflictos entre adultos.

Cómo está hoy la relación de Benjamín Vicuña y Anita Espasandín

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín llevan aproximadamente dos años de relación y suelen mantener un perfil reservado sobre su vida privada.

Aunque comparten algunas apariciones públicas y publicaciones en redes sociales, ambos intentan preservar su intimidad.

En las últimas semanas, el actor estuvo concentrado en sus compromisos profesionales y en las cuestiones familiares vinculadas con sus hijos.

Mientras tanto, Anita continúa desarrollando sus proyectos personales y profesionales.

Por ahora, tanto Benjamín Vicuña como Anita Espasandín desmintieron los rumores de crisis. La publicación de la empresaria con la numeróloga generó especulaciones, pero ninguno de los dos confirmó que existan problemas en la pareja.